Samuel Vargas: “Pérez Pons quiere mostrarse como un salvador, pero es parte de la situación heredada”

El diputado provincial Samuel Vargas respondió a las declaraciones del exministro de Hacienda, Santiago Pérez Pons, quien volvió a cuestionar la política salarial del Gobierno provincial y denunció una pérdida del poder adquisitivo de los docentes.

“Nosotros no desconocemos que todo aumento salarial representa un aporte para la canasta familiar y sabemos que todavía no alcanza. Nunca dijimos que la situación económica sea sencilla.

Lo que sí hacemos es decirle la verdad a los chaqueños y administrar con responsabilidad los recursos que tiene la provincia”, expresó Vargas.

El legislador cuestionó las críticas del exfuncionario y recordó que durante la gestión de Jorge Capitanich, con Pérez Pons al frente del Ministerio de Hacienda, “se manejaban fondos discrecionales, ademas el Fondo Sojero más los A.T.N. que llovian en el Chaco y nunca tuvieron la decisión política de convertir la cláusula gatillo en una ley”.

“La cláusula gatillo la pagaban por decreto. Hoy tienen memoria selectiva y vienen a dar lecciones cuando durante años tuvieron todas las herramientas para hacerlo de otra manera y no lo hicieron”, afirmó.

Vargas fue más allá y sostuvo que Pérez Pons “intenta mostrarse como un salvador de los docentes, cuando en realidad fue parte de las decisiones que llevaron a la situación que hoy atraviesan los trabajadores de la educación y toda la provincia. Dieron muchos asignaciones por decretos y nunca la legislatura los ratificó , no pueden despegarse de esa responsabilidad ni actuar como si recién llegaran a la política”.

En ese sentido, remarcó que la actual gestión de Leandro Zdero “está administrando una provincia con recursos limitados, ordenando las cuentas y sentando las bases para un crecimiento sostenido, sin promesas irresponsables ni medidas electoralistas”.

“Nosotros no vendemos espejitos de colores. Ojalá tuviéramos una mayor recaudación, mejores índices de coparticipación y más inversiones privadas para acelerar la recuperación. Pero elegimos decir hasta dónde podemos llegar y trabajar con responsabilidad, en lugar de hacer promesas que después no se pueden cumplir”, sostuvo.

Finalmente, Vargas aseguró que “es fácil hacer discursos cuando ya no se gobierna, pero mucho más difícil es hacerse cargo de las consecuencias de las malas decisiones que se tomaron durante años. Los chaqueños saben quiénes administraron la provincia y quiénes son responsables de la realidad que hoy estamos intentando revertir”.