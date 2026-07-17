Capitanich reivindicó su política de acceso a la tierra, cuestionó el procesamiento y denunció la judicialización de la política

El exgobernador Jorge Capitanich afirmó que el procesamiento conocido en las últimas horas será apelado. A través de sus redes sociales, planteó la nulidad de la acusación, defendió la política de acceso a la tierra aplicada durante su gestión y denunció una “judicialización de la política”.

El exgobernador del Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich, se refirió este jueves en sus redes sociales al procesamiento dictado en la denominada “causa de tierras” y adelantó que la resolución será apelada.

“Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento, pues la adjudicación en venta de inmuebles rurales no supone transferencia de titularidad”, expresó.

El senador nacional también cuestionó que funcionarios de rango inferior, con responsabilidades vinculadas al control de los procedimientos administrativos, hayan sido sobreseídos.

“Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional, encargados de verificar la legalidad de cada acto”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que pretender atribuir responsabilidad penal sin tener en cuenta ese sistema institucional resulta “jurídicamente improcedente”.

El exmandatario defendió, además, la política de acceso a la tierra impulsada durante su gestión y afirmó que permitió acompañar el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños.

Según indicó, esas medidas buscaron brindar seguridad jurídica a quienes decidieron permanecer, producir e invertir en la provincia, al considerar que el acceso regular a la tierra es una condición indispensable para el desarrollo, la producción y la generación de empleo.

Capitanich calificó como “incongruente, inconsistente y temerario” que se pretenda juzgar en la Justicia Federal a un gobernador por actos administrativos dictados en ejercicio de sus competencias.

También aseguró que la situación plantea cuestionamientos respecto de la competencia judicial y podría afectar principios esenciales del sistema federal establecido por la Constitución Nacional.

“Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución”, manifestó.

Finalmente, afirmó que defenderá su actuación en cada instancia judicial y consideró llamativo que se busque criminalizar decisiones adoptadas durante el ejercicio de funciones constitucionales.

“¡En fin, más de lo mismo! Al final, la verdad siempre triunfa”, concluyó Capitanich en su publicación.