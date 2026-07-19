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¿Habrá feriado si Argentina sale campeón?: la decisión que analiza el Gobierno de Javier Milei

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El Gobierno nacional atraviesa días de decisión respecto al regreso de la Selección Argentina al país, ¿se decretará feriado?.

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, comenzó a definirse qué ocurrirá cuando el plantel regrese al país. Mientras se espera una multitudinaria recepción para los campeones o subcampeones del mundo, en el Gobierno nacional descartan, por el momento, la posibilidad de decretar un feriado nacional, aunque mantienen abierta otra alternativa para facilitar la circulación en la administración pública.

El Gobierno descarta un feriado nacional

Según informó A24, la postura del presidente Javier Milei se mantiene firme respecto de un eventual feriado. «No va a haber feriado el lunes, no va a haber feriado el martes. Eso no existe dentro del vocabulario de Javier Milei y su Gobierno«, señalaron durante la cobertura sobre los preparativos para el regreso de la delegación argentina.

La información indica que el Ejecutivo considera que un feriado nacional no forma parte de las opciones en estudio, aun cuando se espera una importante movilización popular para recibir al plantel de Lionel Scaloni, tal como ocurrió tras la consagración en Qatar 2022.

El asueto administrativo, la alternativa que sigue en estudio

Sin embargo, la señal televisiva aseguró que el Gobierno sí analiza una medida de menor alcance para evitar complicaciones operativas en las dependencias estatales. «El día posterior al partido, el Gobierno encara un posible asueto o no asueto con los administrativos. Milei no se cerró a la posibilidad del asueto«, afirmaron.

De acuerdo con la versión difundida, la decisión recién se conocería una vez finalizada la final del domingo. «Lo que sí está en evaluación, realmente, y no se va a anunciar hasta el domingo después del partido, es si va a haber algún asueto o no porque los trabajadores que tienen que ir a edificaciones de distintas áreas del Gobierno, sea ministerios, secretarías o mismo en Casa Rosada, se van a ver limitados en la circulación«, concluyeron.

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