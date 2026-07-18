Qué ponerte para ver la final del Mundial: 8 looks cómodos y cancheros para alentar a la Selección

Argentina se enfrenta a España en una final histórica en el New York/New Jersey Stadium y millones de personas ya preparan el plan para vivir el partido. Si todavía no sabés qué ponerte, estas ideas combinan comodidad, abrigo y mucho estilo para alentar sin resignar el toque fashion.

Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo en una final que promete quedar en la historia. Mientras la Selección buscará levantar una nueva copa en el New York/New Jersey Stadium, del otro lado de la pantalla también habrá otro ritual: elegir un look cómodo para disfrutar los 90 minutos —o más, si hace falta— sin perder el estilo.

Porque si hay algo que la moda demostró en las últimas temporadas es que el confort ya no está reñido con verse bien. Prendas relajadas, siluetas oversize, tejidos suaves y básicos versátiles se convierten en los grandes aliados para un domingo en el que toda la atención estará puesta en la cancha.

El jean sigue siendo el gran aliado

Un jean de corte recto, wide leg o relaxed fit es una apuesta segura. Combinado con una remera blanca, un suéter de lana o un blazer oversize logra un look casual que funciona tanto para ver el partido en casa como para una reunión con amigos o la familia.

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El conjunto deportivo, pero elevado

Los conjuntos de jogging monocromáticos dejaron de ser exclusivos para estar puertas adentro. Sumales un tapado largo, una campera de cuero o una puffer y unas zapatillas urbanas para conseguir un outfit relajado, actual y muy cómodo.

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Leggings y sweater oversize, la dupla infalible

Cuando el objetivo es estar cómoda durante varias horas, pocas combinaciones funcionan tan bien como unos leggings de buena calidad con un sweater oversize. Completá el look con medias de lana, botas con corderito o zapatillas y una campera si después del partido el plan continúa afuera.

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Los conjuntos tejidos son protagonistas

Los sets de punto, con pantalón y sweater al tono, siguen entre las grandes tendencias del invierno. Además de ser elegantes, resultan ideales para pasar horas sentada sin resignar comodidad.

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Un guiño a la Selección sin usar la camiseta

No hace falta vestir la camiseta oficial para sumarse al clima mundialista. Un sweater celeste, una bufanda blanca, un tapado azul marino o incluso accesorios en los colores de la bandera argentina alcanzan para incorporar ese espíritu futbolero de manera sutil.

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Las zapatillas son la mejor elección

Si el plan incluye caminar hasta la casa de amigos, reunirse en un bar o salir a festejar después del partido, las zapatillas cómodas son indispensables. Los modelos retro, las clásicas blancas o las de inspiración running siguen siendo las favoritas del street style.

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Accesorios prácticos para un día de festejo

Las carteras crossbody, las tote bags y las riñoneras son opciones funcionales para quienes quieren tener las manos libres. Unos anteojos de sol, una gorra o una bufanda también pueden convertirse en el detalle que complete el outfit.

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La clave: disfrutar la final sin resignar el estilo

Más allá de las tendencias, el mejor look para ver la final del Mundial será aquel que te permita disfrutar el partido con comodidad. La moda actual invita justamente a eso: combinar básicos versátiles, prendas confortables y algunos detalles personales para crear un outfit que acompañe uno de los eventos deportivos más importantes del año.

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