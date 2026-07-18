Carolina Baldini anticipó en Nueva York la tendencia del verano 2027: el pantalón tipo culotte que vuelve con fuerza

La empresaria y mamá de Giuliano Simeone compartió postales de su estadía en Nueva York antes de la final del Mundial, donde disfrutó de paseos, navegación y sus primeros pasos en el golf. Para recorrer la ciudad eligió un look comfy chic en tonos neutros, con una prenda color manteca como protagonista, y visitó un lugar icónico para los fanáticos de Sex and the City.

Carolina Baldini aprovechó su estadía en Nueva York para disfrutar de distintos planes y, como suele hacer, compartió con sus seguidores postales de su recorrido por la ciudad. Entre paseos, navegación y sus primeros pasos en el golf, la empresaria también mostró un look que resume una de las tendencias más fuertes de la temporada: el comfy chic.

En la previa de la gran final del Mundial, la Gran Manzana se convirtió en escenario de visitas de distintas personalidades, y Carolina -mamá de Giuliano Simeone– fue una de las figuras que disfrutó de sus calles y sus rincones más emblemáticos.

Desde allí, Carolina Baldini mostró un look cómodo y sofisticado que llamó la atención por una de sus prendas protagonistas: un pantalón tipo culotte, una silueta amplia y versátil que promete convertirse en una de las grandes apuestas de la próxima temporada.

Carolina Baldini en las puertas del restó The Little Owl, ubicado en la planta baja del icónico edificio que se utilizó como exterior del apartamento de Monica y Rachel en la serie Friends.

La empresaria eligió un pantalón tipo culotte de largo midi en color manteca, con una caída fluida, pierna ancha y una estructura relajada que combina comodidad y elegancia. Este modelo, que se caracteriza por su amplitud y movimiento, vuelve a ganar protagonismo como una alternativa sofisticada para los looks urbanos y de verano.

La combinó con un body blanco con detalle de encaje en el escote, un recurso que aportó un toque delicado y elegante, y completó el estilismo con zapatillas blancas, logrando una fórmula ideal para recorrer la ciudad sin resignar estilo.

Qué es un pantalón tipo culotte, la silueta que vuelve para el verano

El pantalón tipo culotte se caracteriza por su pierna ancha, cintura marcada y largo midi, generalmente por debajo de la rodilla y por encima del tobillo. Su particularidad es que combina la comodidad de un pantalón amplio con una estética elegante y liviana, similar al movimiento de una falda.

Esta silueta, que tuvo distintos momentos de protagonismo en la moda, vuelve renovada con diseños más relajados y versátiles. Ideal para looks urbanos y de verano, puede combinarse tanto con prendas más sofisticadas como con básicos informales, tal como lo llevó Carolina Baldini en Nueva York con un body blanco y zapatillas.

El look comfy chic que eligió Carolina Baldini para recorrer Nueva York

El outfit de Carolina refleja una de las claves de la moda actual: la búsqueda de prendas cómodas que, al mismo tiempo, mantengan una estética cuidada. Las siluetas amplias, los tonos neutros y los básicos elevados se convirtieron en protagonistas del street style y en una elección frecuente para viajes y jornadas largas.

Carolina Baldini recorrió Nueva York con el look comfy chic del momento y visitó un lugar icónico de “Sex and the City”

El color manteca fue uno de los grandes protagonistas de su elección. Esta tonalidad, también conocida como butter yellow en su versión más suave, se impuso por su capacidad de aportar luminosidad y elegancia sin ser estridente.

Combinado con blanco, como hizo Carolina, genera una estética fresca y sofisticada, ideal para un look urbano.

De la navegación al golf: la escapada de Carolina Baldini en la Gran Manzana

Además de mostrar su apuesta fashion, la empresaria compartió diferentes momentos de su estadía en Nueva York. En una de las imágenes se la pudo ver navegando, disfrutando de un paseo con la ciudad como paisaje de fondo.

También posó en las puertas de The Little Owl, un restaurante real ubicado en la planta baja del icónico edificio (esquina de Bedford St. y Grove St. en West Village, Nueva York) que se utilizó como exterior del apartamento de Monica y Rachel en la serie Friends.

También mostró sus primeros pasos en el golf, una actividad que comenzó a explorar y que sumó a su agenda durante este viaje.

Pero una de las postales que más llamó la atención fue aquella en la que posó frente a la casa de Carrie Bradshaw, el inolvidable personaje interpretado por Sarah Jessica Parker en la serie Sex and the City.

La casa de Carrie Bradshaw, un símbolo fashion de Nueva York

Ubicada en el West Village, la fachada de la casa de Carrie -personaje icónico interpretado por Sarah Jessica Parker- se convirtió con los años en uno de los lugares más reconocidos por los fanáticos de la serie y en una parada obligada para quienes recorren Nueva York con una mirada fashionista.

Carolina Baldini recorrió Nueva York con el look comfy chic del momento y visitó un lugar icónico de “Sex and the City”

El personaje de Carrie Bradshaw quedó asociado para siempre con la moda, los looks arriesgados y una forma muy particular de interpretar el estilo urbano. Por eso, la foto de Carolina en ese escenario funcionó como un guiño perfecto para una escapada donde la moda tuvo un rol protagonista.

Con un look cómodo, elegante y muy actual, Carolina Baldini volvió a demostrar que el estilo también está en las elecciones simples: una buena combinación de prendas, tonos neutros y una actitud relajada para disfrutar cada momento.