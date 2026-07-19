Aseguran que un senador libertario desobedeció al Gobierno y se fue a la final del Mundial: de quién se trataría

Usuarios de X difundieron imágenes del presidente provisional del Senado en aeropuertos de Estados Unidos.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quedó en el centro de la polémica tras viralizarse imágenes que lo ubican en Estados Unidos para presenciar la final del Mundial. A pesar de que no existe una confirmación oficial sobre su viaje, diversos usuarios en redes sociales denunciaron que el legislador se encuentra en suelo norteamericano, desafiando las directivas de austeridad del Poder Ejecutivo.

La controversia estalló en la plataforma X, donde se compartieron videos y fotos de un hombre con características físicas idénticas a las del senador libertario. Según los reportes de los internautas, Abdala habría tenido serias dificultades logísticas para llegar al estadio de New Jersey debido a un fuerte temporal.

“¡Con la tuya!”: las denuncias en redes sociales

Uno de los posteos con mayor repercusión fue el del usuario «@Pampa139», quien difundió videos de quien sería Abdala mientras esperaba en un aeropuerto. «¡CON LA TUYA! Bartolomé Abdala se cagó en las órdenes de Javier Milei y Karina Milei y viajó al Mundial», escribió el usuario en X.

La misma cuenta detalló que el senador se encontraba en Fort Lauderdale intentando viajar hacia Nueva York, pero su vuelo sufrió demoras. “Después tuvo que hacer la fila de reclamos porque finalmente le reprogramaron el vuelo”, expuso el usuario en su publicación.

El recorrido que habría hecho para llegar al partido

Según trascendió, tras la cancelación de vuelos por el temporal, Abdala habría intentado utilizar su influencia política para no perderse el encuentro. De acuerdo con esas versiones, el senador se comunicó con el consulado argentino en Nueva York para solicitar que le consiguieran un avión privado o lo pusieran en contacto con empresas de vuelos chárter.

Al no obtener una respuesta favorable, el legislador habría elevado el tono en el mostrador de la aerolínea para intentar destrabar la situación. Finalmente, el senador libertario habría abordado un vuelo hacia Carolina del Norte para luego emprender el viaje en auto para llegar al inicio del partido.

El costo de una final histórica

El presunto viaje de Abdala se da en el contexto del evento deportivo más caro de la historia. Asistir a la final entre Argentina y España requiere un desembolso promedio de US$ 11.117 por entrada, superando ampliamente los valores de eventos como el Super Bowl o las finales de la NBA. Incluso los tickets más económicos en el portal oficial de la FIFA rondaban los US$ 8.000, mientras que en la reventa se llegaron a pedir cifras millonarias.

Bartolomé Abdala es conocido en el ámbito legislativo por su pasión por el fútbol y sus vínculos con la AFA. Incluso sigue participando activamente en ligas de veteranos. Sin embargo, esta presunta escapada al Mundial generó ruido no solo en las redes sociales, sino también en el arco político de la oposición.