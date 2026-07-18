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Valentina Cervantes enfrentó a una seguidora que le dejó un fuerte mensaje a Enzo Fernández

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La modelo desató un escándalo por unas declaraciones en la previa del partido de la Selección argentina contra Inglaterra y hubo repercursiones.

Valentina Cervantes cruzó a una seguidora de Instagram que le dejó un fuerte mensaje en su última publicación, donde aparece en la cancha junto a Enzo Fernández tras el agónico triunfo de la Selección ante Inglaterra.

La usuaria le comentó al futbolista que la camiseta argentina le quedaba grande a su pareja por las polémicas declaraciones que hizo en la previa del encuentro por las semifinales del Mundial 2026, cuando aseguró que su hijo Benjamín no saltaba al ritmo del popular cántico contra los ingleses.

“Enzo te amamos, pero cerrale la boca a la señora que tenés al lado. Habló de más. Le queda enorme la camiseta”, disparó una chica llamada Erika, y la modelo no tardó en hacerle frente a las críticas con una cita bíblica.

Valentina Cervantes había dicho que su hijo Benjamín Fernández nació en Inglaterra y por eso no lo dejaba alentar en el cántico "el que no salta es un inglés". (Foto: @valucervantes)
Valentina Cervantes había dicho que su hijo Benjamín Fernández nació en Inglaterra y por eso no lo dejaba alentar en el cántico “el que no salta es un inglés”. (Foto: @valucervantes)

“No deje que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Romanos 12:21”, escribió. Cervantes y sus hijos ya están rumbo a New Jersey para acompañar a Enzo en otra final, que se disputará este domingo ante España. El ganador será campeón del mundo.

Valentina Cervantes cruzó a una seguidora en Instagram. (Foto: instagram/valucervantes)
Valentina Cervantes cruzó a una seguidora en Instagram. (Foto: instagram/valucervantes)

La Selección argentina se prepara para la final del Mundial 2026

  • La Selección argentina llegó a Nueva Jersey en la noche del jueves y hoy tendrá su primer entrenamiento en la ciudad que albergará la final.
  • Lionel Scaloni diagramará los primeros ejercicios tácticos pensando en el armado de la formación para enfrentar a España.
  • Después de la práctica, el DT brindará una conferencia de prensa junto a Dibu Martínez desde las 19.30 (horario de la Argentina).
  • El partido contra la Roja será este domingo a las 16 (horario de la Argentina) en el estadio MetLife.

La Selección obtuvo el pase a la final tras vencer por 2 a 1 a Inglaterra este miércoles. Los goles fueron de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, quienes también sueñan con marcar en el último encuentro de la competencia deportiva.

Paredes, Messi y Enzo Fernández quieren levantar otra Copa del Mundo. (Foto: Reuters).
Paredes, Messi y Enzo Fernández quieren levantar otra Copa del Mundo. (Foto: Reuters).

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