Mayra Mendoza denunció la «entrega de la Argentina» al FMI y volvió a reclamar la libertad de Cristina Kirchner

La dirigente de Unión por la Patria cuestionó el endeudamiento con el FMI, habló de una «entrega de la Argentina» y aseguró que la libertad de Cristina Kirchner es clave para reconstruir ese proyecto político.

Mayra Mendoza publicó un mensaje por el Día de la Independencia en el que volvió a cuestionar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), defendió la soberanía nacional y reclamó la libertad de Cristina Kirchner. A través de sus redes sociales, la dirigente de Unión por la Patria sostuvo que la independencia implica garantizar que el pueblo pueda decidir su propio destino y rechazó lo que definió como una nueva etapa de dependencia económica.

La exintendenta de Quilmes recordó que el Acta de la Independencia de 1816 «no solo declaró nuestra independencia de España, sino de toda dominación extranjera». También afirmó que, más de dos siglos después, ese compromiso sigue vigente. Según sostuvo, defender la Patria también significa proteger la soberanía política y económica del país.

Las críticas al FMI y el llamado a defender la soberanía

En su publicación, Mendoza aseguró que la independencia también debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población. «La independencia también es que las familias puedan vivir con dignidad, que haya trabajo, producción, ciencia, educación y un Estado que cuide a quienes más lo necesitan», expresó en X.

Además, reivindicó las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Consideró que durante esos gobiernos se recuperó «un horizonte de soberanía política y económica». A partir de esa valoración, cuestionó el actual escenario económico y afirmó que no se puede aceptar «el endeudamiento, la dependencia y la entrega de nuestra Argentina al Fondo Monetario Internacional».

La dirigente peronista también vinculó ese planteo con la situación judicial de la expresidenta. «Cristina libre también significa la posibilidad de volver a construir ese proyecto de país», escribió en uno de los pasajes centrales de su mensaje, donde volvió a expresar su respaldo a la exmandataria.

El mensaje por el Día de la Independencia

Sobre el final de la publicación, Mayra Mendoza convocó a continuar «defendiendo la Patria con amor, organización y compromiso». También llamó a fortalecer ese trabajo «desde nuestra patria chica, Quilmes, hasta cada rincón de la Argentina».

La dirigente sostuvo que el compromiso con la independencia no debe limitarse a una conmemoración histórica. Afirmó que también debe reflejarse en decisiones políticas y económicas que prioricen los intereses nacionales. En ese marco, insistió en la necesidad de preservar la soberanía y evitar que el país vuelva a quedar condicionado por organismos internacionales.