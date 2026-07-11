Vargas llamó a la oposición a tratar la Ley de Reiterancia Delictiva: “Si esta herramienta hubiera estado vigente, miles de vecinos no se habrían quedado sin agua”

El diputado provincial Samuel Vargas realizó un llamado a la reflexión a sus pares de la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento del proyecto de Ley de Reiterancia Delictiva, luego del ataque que afectó a la planta potabilizadora y dejó sin servicio de agua potable a miles de vecinos de Barranqueras, la zona sur de Resistencia y parte de Puerto Vilelas.

“Si esta ley hubiera estado vigente, la persona que ingresó a robar cables en la estación de Bombeo del barrio La Toma y posteriormente provocó daños en la planta potabilizadora habría estado detenida y no habría podido volver a delinquir”, afirmó Vargas.

El legislador remarcó que el acusado contaba con antecedentes judiciales previos: en 2023 acumuló dos causas por supuesto hurto y una por supuesto hurto en grado de tentativa; mientras que en 2025 sumó una causa por supuesto hurto en grado de tentativa y otra por supuesto robo en grado de tentativa. Tras el último episodio, fue imputado por supuestos daños a bienes del Estado, causa que se encuentra bajo investigación del fiscal Dr. Víctor Réscio.

“Es muy difícil explicarles a los vecinos por qué una persona con tantas causas seguía en libertad. En este caso, miles de chaqueños quedaron sin agua por un hecho que podría haberse evitado”, sostuvo.

Vargas señaló que la reiterancia delictiva busca otorgar herramientas a la Justicia para actuar ante personas que acumulan causas y vuelven a cometer delitos. “Necesitamos evitar que quienes reiteran conductas delictivas entren y salgan del sistema sin respuestas. No podemos permitir que la falta de herramientas termine generando nuevas víctimas”, expresó.

“No es una discusión partidaria, es una necesidad de la sociedad. Cada hecho como este nos demuestra que no podemos seguir postergando una ley que permita prevenir delitos y proteger a los ciudadanos”.

“Cuando el Estado llega tarde, las consecuencias las paga la gente. La Ley de Reiterancia Delictiva es una herramienta para prevenir que estos hechos vuelvan a ocurrir”, concluyó.