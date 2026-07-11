Avanza la motosierra de Javier Milei en las provincias y alcanza niveles de ajuste históricos

Se trata del peor desempeño en el envío de dinero desde, por lo menos, el año 2005. En junio, las transferencias discrecionales cayeron casi un 90% respecto al año pasado.

El ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei ha golpeado con fuerza las arcas de los gobernadores en las provincias. Durante el primer semestre de 2026, el envío de transferencias no automáticas sufrió un recorte superior al 60%, marcando el nivel más bajo de envíos desde que se tiene registro en las últimas dos décadas.

Estos fondos, que se giran de manera discrecional según la decisión del Ejecutivo y no por una fórmula fija como la coparticipación, totalizaron apenas $639.589 millones entre enero y junio. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, este período se posiciona como el peor primer semestre desde 2005, siendo superado únicamente por el registro de 2024.

Junio: un mes de parálisis casi total

La situación se agravó durante el mes de junio, donde las transferencias sumaron solo $48.300 millones. Esto representa una caída real del 87,7% comparado con el mismo mes del año anterior.

En este escenario, el reparto fue muy dispar entre las jurisdicciones:

Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe fueron las que más fondos recibieron en el mes, concentrando casi la mitad del total enviado.

En el otro extremo, Río Negro, La Pampa y La Rioja recibieron menos del 1% de los fondos distribuidos en junio.

Distritos como Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registraron bajas superiores al 90% en términos reales.



¿En qué se gasta el poco dinero que llega?

A pesar del recorte generalizado, los pocos fondos enviados estuvieron concentrados en programas específicos que el Gobierno considera prioritarios. El programa de Universalización de la Jornada Extendida -educación- fue el de mayor peso, representando un 25% del total del semestre.

Le siguieron en importancia los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, que en conjunto explicaron gran parte del flujo de dinero hacia las provincias que aún mantienen sus propios sistemas jubilatorios.

Un panorama difícil para los gobernadores

El informe destaca que, aunque provincias como San Luis, Jujuy y Chubut mostraron un crecimiento relativo, esto se debió a que el año anterior habían recibido montos extremadamente bajos, por lo que la mejora no representa un alivio real para sus economías.

Con una contracción acumulada del 61,8% en la primera mitad del año, el Gobierno nacional ratifica su postura de máxima austeridad. Al mismo tiempo, las provincias enfrentan el desafío de gestionar sus recursos con una dependencia cada vez menor de los giros discrecionales.