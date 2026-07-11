«No defiende la existencia del Estado argentino»: Carlos Bianco cuestionó la política exterior de Milei tras el respaldo a Colombia

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, salió al cruce de la política exterior del gobierno de Javier Milei luego de que la Argentina respaldara una declaración de la coalición «Escudo de las Américas» sobre la transición institucional en Colombia.

A través de su cuenta de X, el funcionario bonaerense cuestionó esta mañana el rol de Estados Unidos en las decisiones internacionales del oficialismo. Y sostuvo que los posicionamientos del Gobierno nacional en distintos ámbitos responden a lineamientos definidos por organismos norteamericanos.

La crítica de Bianco al alineamiento internacional de Milei

«Desde la creación del famoso Escudo de las Américas, todos los posicionamientos del gobierno de Javier Milei sobre la región los escribe el Departamento de Estado de los Estados Unidos», afirmó Bianco. En ese sentido, sostuvo que al canciller Pablo Quirno «le dejan la cortesía de agregar un pirulo en un tuit».

El ministro bonaerense extendió sus cuestionamientos a otras áreas de la gestión nacional. Y mencionó la política nuclear, defensa e inteligencia, la agenda fluvio-marítima y del Atlántico Sur, los minerales críticos y las votaciones argentinas en Naciones Unidas como ejemplos de un condicionamiento externo.

El ministro apuntó contra el rumbo del Gobierno nacional

En otro tramo de su publicación, Bianco sostuvo que es «mentira» que Milei no crea en la existencia del Estado. Y afirmó que el Presidente «no cree ni defiende la existencia del Estado argentino». Además, acusó al Gobierno de seguir las directivas de distintos departamentos de Estados Unidos.

La declaración del funcionario bonaerense se dio luego de que el canciller Pablo Quirno expresara el respaldo argentino al reclamo de la coalición «Escudo de las Américas». Que pidió respetar el proceso de transición institucional en Colombia tras las elecciones presidenciales.

El futuro de la política exterior según el ministro bonaerense

Por último, Bianco planteó que, una vez finalizado el gobierno de Milei, Argentina volverá a definir sus propios lineamientos en materia internacional. «Desde diciembre de 2027 en adelante, la Argentina va a volver a normalizar sus relaciones con el mundo», escribió.

El ministro bonaerense aseguró que el país recuperará una política exterior, de defensa y energética con decisiones propias. «Nuestro destino volverá a decidirse en la Argentina, y no por lo que se dicte a miles de kilómetros de distancia. Ni por ningún manejo a control remoto», concluyó.