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Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: posibles formaciones, a qué hora es el partido y cómo verlo

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La Albiceleste afronta un exigente cruce después de la épica clasificación ante Egipto con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026. En caso de ganar jugará las semifinales con Inglaterra o Noruega.

Este será el tercer partido desde la creación de la Copa del Mundo. La Albiceleste ganó los dos anteriores: 2-0 en la fase de grupos de Inglaterra “66, con goles de Luis Artime y Ermindo Onega, y 1-0 en tiempo suplementario por los octavos de final de Brasil 2014, con tanto de Ángel Di María.

El partido será arbitado por el portugués Joao Pinheiro y se disputará desde las 22:00 (hora argentina) en el estadio de Kansas City.

Será transmitido en directo por la TV Pública, TyC Sports, Telefe, DSports y la plataforma Disney+ Premium.

Probable formación de Argentina vs. Suiza

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez .

Probable formación de Suiza vs. Argentina

Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler y Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow y Rubén Vargas; Breel Embolo.

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