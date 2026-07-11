Nicolás Kreplak advirtió sobre las apuestas online y pidió cuidar a los jóvenes durante el Mundial

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió a la preocupación por el crecimiento de las apuestas online entre chicos y adolescentes en medio del Mundial 2026 y llamó a acompañar a los jóvenes para evitar que esta problemática afecte su vínculo con el deporte.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario bonaerense esta mañana expresó: «Cuidemos a nuestros pibes. Que las apuestas no los dejen afuera de disfrutar uno de los momentos más lindos que hoy nos regala este deporte». Además, pidió vivir la pasión futbolera «con alegría y responsabilidad».

La advertencia por el avance de las apuestas

El mensaje de Kreplak se dio luego de que la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertara sobre el crecimiento de las apuestas digitales entre niños y adolescentes. Un fenómeno que se potencia durante grandes eventos deportivos por la exposición a publicidad, redes sociales y plataformas online.

Los especialistas remarcaron que el acceso desde celulares y la presencia de figuras vinculadas al deporte e influencers pueden hacer que las apuestas aparezcan ante los jóvenes como una forma más de entretenimiento. Pese a que se trata de una actividad prohibida para menores de 18 años.

El acompañamiento ante situaciones problemáticas

En ese sentido, Kreplak también destacó la importancia de pedir ayuda ante situaciones complejas vinculadas al juego. «Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil, es importante saber que nadie está solo», señaló en su publicación.

El ministro sostuvo que existen equipos y profesionales preparados para «acompañar, escuchar y ayudar». Y remarcó la necesidad de que el Mundial pueda disfrutarse como un espacio de encuentro y celebración sin que las apuestas interfieran en la experiencia de los jóvenes.