«La Fiscalía le erró la vizcachazo»: José Manuel Ubeira habló sobre el testigo fallido en la causa cuadernos

El abogado de Cristina Kirchner le atribuye a la fiscalía el no haber pasado la información correcta al Tribunal TOF 7

El abogado José Manuel Ubeira habló del error cometido durante una de las jornadas del juicio por la causa cuadernos, donde citaron a declarar a un testigo equivocado por tener el mismo nombre, lo que llevó a una gran cantidad de críticas hacia la Justicia argentina.

En Radio 10, el letrado que defiende legalmente a Cristina Kirchner, señaló que “los testigos los proponen las partes o sea que los datos de ellos estaban volcados dentro del expediente o lo tenía que haber proveído la Fiscalía, me parece que acá la Fiscalía le erró al vizcachazo, una situación más grotesca no puede ser y llama la atención lo que sucedió”.

Ubeira agregó que incluso en la causa AMIA se propusieron muchos testigos y no se registró un solo error. “Es una causa donde había motivos para errarle porque tuvimos que levantar actas en la calle, y sin embargo, no hubo un solo error, lo que pasó en la causa cuadernos no deja bien parado al sistema judicial”, sostuvo.

Los gastos al testigo erróneo según José Manuel Ubeira

José Manuel Ubeira explicó a la persona que citaron a declarar en la causa cuadernos y que no era el correcto, la Justicia debe resarcirlo económicamente. “Si el hombre no tenía plata para venir a declarar, tendría que haber sido citado por zoom, no entiendo mucho la presencialidad del testigo en este caso, porque era una persona más que ponía la Fiscalía; fue una cadena de errores y acá le cargo la responsabilidad a la parte y no al Tribunal”, indicó.

“Acá ya viene todo mal, el Código Penal prevé gastos de resarcimiento porque si la persona se tuvo que toma un avión para venir a declarar, eso vos se lo tenes que pagar”, añadió el letrado sobre este juicio.

Ubeira fustigó a Milei por la bandera de EE.UU. en Buenos Aires

El espectáculo de drones en Argentina celebrando la independencia de Estados Unidos, que fue el 4 de julio, generó un fuerte rechazo en el arco político y así lo entiende Ubeira: “Están rifando la soberanía argentina y el espectáculo de la bandera de Estados Unidos fue algo jamás visto, ni los milicos se animaron a tanto”.

Además, el abogado señala que “no logro ver un cipayo de semejante calibre como es Javier Milei, la homilía de García Cuerva del 9 de Julio fue directamente al hueso y estamos gobernado por una banda de hampones”.