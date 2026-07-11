Jorge García Cuerva reconoció que el Gobierno pidió el Tedeum y reveló que «los Kirchner no querían escuchar a Bergoglio»

Jorge García Cuerva profundizó sobre el mensaje que dejó durante el Tedeum por el 9 de Julio, ceremonia que encabezó con la presencia del presidente Javier Milei.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, profundizó sobre el mensaje que dejó durante el Tedeum por el 9 de Julio, ceremonia que encabezó con la presencia del presidente Javier Milei y gran parte del Gabinete nacional. En una entrevista con Modo Fontevecchia, el religioso explicó por qué decidió citar a Lionel Messi en su homilía, defendió el concepto de justicia social y destacó el vínculo institucional que mantiene con el Gobierno.

La referencia a Messi y el mensaje de la Iglesia

García Cuerva sostuvo que la mención al capitán de la Selección buscó acercar un mensaje profundo a partir de un ejemplo cotidiano. «Jesús habla cosas profundas con palabras fáciles«, explicó al recordar que las parábolas partían de situaciones comunes. En ese sentido, afirmó que citar a Messi permitía generar empatía con una sociedad movilizada por el Mundial.

El arzobispo señaló que el mensaje del futbolista trasciende lo deportivo. «El mensaje de la Selección no es solamente un mensaje futbolístico, sino que nos está haciendo tomar conciencia de la necesidad de equipo«, afirmó. A su juicio, la figura de Messi representa un punto de encuentro para transmitir valores de unidad en un contexto de fuerte polarización política y social.

Justicia social, Milei y una revelación sobre los Kirchner

Durante la entrevista, García Cuerva volvió a defender la justicia social, un concepto cuestionado por sectores del oficialismo. «La justicia social se reconoce como la capacidad de un orden social, económico y político que permite a todos, en particular a los más frágiles, vivir de una forma realmente humana«, expresó, y advirtió que «el mercado no se puede regular por sí mismo» porque «la economía tiene que tener un rostro humano«.

El referente de la Iglesia también destacó que «no todos nacemos en las mismas condiciones» y sostuvo que el Estado debe intervenir para garantizar igualdad de oportunidades. «Tiene que haber alguien que vele por los más pobres y no dejar todo desregulado con un mercado sin rostro que muchas veces se vuelve cruel«, remarcó durante la entrevista.

Al referirse a su relación con el presidente Javier Milei, García Cuerva aseguró que encontró una actitud de «muchísimo respeto y escucha«. Además, reveló que el mandatario impulsó personalmente la organización del Tedeum en la Catedral Metropolitana pocos días antes del 9 de Julio y recordó que, durante los gobiernos kirchneristas, «los Kirchner no querían escuchar a Bergoglio y por lo tanto no estaban en la Catedral de Buenos Aires«.

Por último, el arzobispo destacó el interés del Presidente por una eventual visita del papa León XIV a la Argentina y afirmó que el diálogo con la Casa Rosada transcurre en un clima de cordialidad. «Ha habido mucho respeto por parte del Gobierno, el diálogo es de mucha cordialidad. Por lo menos escucha«, concluyó, al tiempo que consideró que una visita del nuevo Pontífice sería «muy importante y necesaria para los argentinos».