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Trágico choque entre una camioneta y un camión en La Plata: murió una mujer de 51 años

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La víctima viajaba como acompañante en uno de los vehículos involucrados. Otras dos personas resultaron heridas.

Un trágico accidente se cobró la vida de una mujer de 51 años en La Plata. Todo pasó este sábado en el cruce de las calles 203 y 526, en la localidad de Abasto y está siendo investigado por la Justicia.

La víctima, identificada como Margarita Padilla Reinaldes, viajaba en una camioneta Renault Oroch roja que impactó de frente con un camión Mercedes-Benz blanco. Un hombre de 38 años y un adolescente de 14, que también iban en el vehículo, resultaron heridos.

De acuerdo con la información publicada por el portal platense 0221, la mujer iba sentada en el asiento del acompañante y sufrió heridas fatales durante el impacto. Cuando el personal médico llegó a la escena, sólo pudo constatar la muerte.

El conductor de la camioneta, por su parte, quedó atrapado entre los hierros del coche y tuvo que ser rescatado por los Bomberos. Una vez liberado, fue atendido por los médicos en el lugar y luego fue trasladado a un centro de salud.

La víctima, de 51 años, viajaba como acompañante en la camioneta roja. (Foto: gentileza 0221)
La víctima, de 51 años, viajaba como acompañante en la camioneta roja. (Foto: gentileza 0221)

El adolescente de 14 años viajaba en el asiento trasero, sufrió lesiones en las piernas y también tuvo que ser atendido por el personal de emergencias.

En el camión Mercedes-Benz viajaba sólo el conductor, un hombre de 30 años, que resultó ileso.

Las circunstancias en las que ocurrió el choque no fueron determinadas hasta el momento. Fuentes policiales indicaron al citado medio que el hecho se encuentra siendo investigado.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, una dotación de Bomberos de Abasto y una ambulancia de Defensa Civil. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI N° 10 de La Plata.

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