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Dónde colocar un frasco con romero en julio para atraer buena suerte, según el Feng Shui

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Esta planta aromática es clave para renovar el ambiente y potenciar la armonía en pleno invierno.

El romero es mucho más que una hierba para condimentar comidas. Desde hace siglos, se le atribuyen algunas propiedades de protección y renovación de energías. Por eso, el Feng Shui recomienda ubicarlo con un frasco en un lugar estratégico de la casa para atraer buena suerte.

De acuerdo a la técnica milenaria, el romero ayuda a limpiar el ambiente, aporta claridad mental y favorece la circulación de energía positiva.

Dónde colocar un frasco con romero para atraer buena suerte

De acuerdo con los principios del Feng Shui, el sitio ideal para ubicar el frasco con romero es sobre la mesa del comedor. Este ambiente representa la unión familiar, la abundancia y el bienestar compartido.

El mejor lugar para ubicar el frasco con romero es el centro de la mesa. (Imagen ilustrativa IA Gemini).
El mejor lugar para ubicar el frasco con romero es el centro de la mesa. (Imagen ilustrativa IA Gemini).

Colocar allí el romero, en un frasco de vidrio transparente con agua limpia, ayuda a equilibrar la energía, fortalecer los vínculos entre quienes viven en la casa y atraer oportunidades positivas.

Además, el aroma y el aspecto natural del romero suman un toque decorativo y fresco al ambiente.

Cómo preparar el frasco para potenciar su significado

  1. Elegir un frasco limpio y de vidrio, para que las lentejas queden a la vista.
  2. Agregá tres o cuatro ramas de romero.
  3. Agregá también un poco de agua.
  4. Ubicalo en el centro de la mesa.

El Feng Shui recomienda no mover el frasco constantemente ni colocarlo en zonas desordenadas, ya que la armonía del espacio es clave para potenciar el efecto simbólico del ritual.

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