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Envolver clavos de olor con papel aluminio y dejarlos en la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

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Entre todos los trucos caseros, hay uno poco conocido que cada vez recomiendan más personas: envolver clavos de olor con papel aluminio y dejarlos en la cocina. Si bien a simple vista parece una costumbre rara, muchos lo adoptaron como una solución práctica para mejorar el ambiente del hogar.

La clave de este método está en la combinación del aroma intenso del clavo de olor y la capacidad del papel aluminio para liberar la fragancia de manera gradual. Así, es posible un efecto prolongado que ayuda a mantener la cocina con un perfume agradable.

Para qué sirve envolver clavos de olor en papel aluminio

El objetivo principal de este truco es aromatizar el ambiente. El clavo de olor tiene un perfume cálido y especiado que se libera lentamente al estar envuelto y perfuma la cocina durante varios días.

Para prepararlo solo se debe colocar una cucharadita de clavos de olor en el centro del papel aluminio. (Imagen ilustrativa IA Gemini).
Para prepararlo solo se debe colocar una cucharadita de clavos de olor en el centro del papel aluminio. (Imagen ilustrativa IA Gemini).

Muchas personas lo colocan cerca de la bacha, el tacho de basura o en zonas donde suelen acumularse olores fuertes. De esta manera, el aroma ayuda a neutralizar los malos olores y a refrescar el ambiente de forma natural.

Algunos aprovechan el aroma de los clavos de olor como repelente natural de insectos. Su fragancia intensa puede resultar molesta para algunos bichos, por lo que se lo suele ubicar en rincones estratégicos de la cocina.

Cómo envolver los clavos de olor en papel aluminio

  1. Colocá una cucharada de clavos de olor en el centro de un trozo de papel aluminio.
  2. Cerrá formando un pequeño paquete.
  3. Hacele algunos agujeritos con un palillo o tenedor. Así, el aroma se dispersa gradualmente.

Cuánto dura el efecto y cómo mantenerlo

El perfume de los clavos de olor suele mantenerse durante varios días. Cuando el aroma se desvanece, se puede abrir el paquete para reactivarlo o reemplazar el contenido por clavos nuevos.

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