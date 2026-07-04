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Escándalo en Santa Fe: detuvieron a dos policías acusados de robarle US$1500 a un automovilista durante un control

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El conductor hizo la denuncia en la sede de Asuntos Internos. Los agentes fueron detenidos y llevaban el dinero encima.

Un escandaloso caso de robo y corrupción involucra a dos agentes de la Brigada Motorizada de Santa Fe. Ambos fueron detenidos en las últimas horas acusados de robarle 1500 dólares a un conductor durante un control policial.

Ocurrió cerca de las 19 del viernes en la ciudad de Santa Fe. El automovilista contó que circulaba en su auto junto a su hijo de dos años cuando fue demorado por dos policías, Leandro C. y Pablo P. Denunció que le pidieron coimas y le sacaron dinero sin que se diera cuenta.

Fuentes del caso, a las que tuvo acceso el portal Aire de Santa Fe, indicaron que el conductor fue obligado a detener su marcha en Bulevar Pellegrini y San Lorenzo.

Los agentes requisaron el auto y alertaron que llevaba una importante suma de dinero, por lo que le exigieron que les entregara una parte a cambio de no detenerlo.

Los policías denunciados pertenecían a la Brigada Motorizada. (Foto: TN).
Los policías denunciados pertenecían a la Brigada Motorizada. (Foto: TN).

El denunciante accedió y les entregó 400 dólares. Sin embargo, después de que los agentes se retiraran, notó que le habían sacado otros 1500 dólares. De inmediato, radicó la denuncia en la sede de Asuntos Internos de la Policía.

Los investigadores buscaron a los agentes señalados como autores del robo y los encontraron esa misma noche. Cuando los requisaron, encontraron el dinero denunciado por el automovilista: uno tenía 1100 dólares y el otro los 400 restantes.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. El caso quedó a cargo del fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández. La investigación continúa.

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