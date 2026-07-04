Liberaron al portero acusado de abusar de nenes en un jardín de Rosario

La Justicia santafesina dejó en libertad a Rubén Augusto Lima, el portero acusado de abusar de nenes en un jardín de infantes en la ciudad de Rosario.

El hombre de 55 años había sido imputado el 17 de junio por tres hechos distintos y había quedado bajo prisión preventiva. Sin embargo, las entrevistas en Cámara Gesell realizadas a los chicos señalados como las víctimas no aportaron elementos contundentes que pudieran sostener la acusación.

Por este motivo, el juez Rafael Coria emitió una resolución en la que ordenó la liberación del hombre. Pese a ello, la causa sigue abierta y Lima deberá cumplir con una serie de medidas de conducta.

Entre ellas está la prohibición de salir de la provincia de Santa Fe, por lo cual tendrá que presentarse cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y el impedimento de contactarse con las familias denunciantes, según consignó La Capital.

Cuando las denuncias salieron a la luz, hubo enfrentamientos entre policías y los padres de los chicos en la puerta del jardín. (Foto: gentileza El Tres).

La causa salió a la luz a principios de junio cuando una madre denunció que su hijo había sido víctima de abusos dentro del Jardín de Infantes N° 261 “Paulo Freire”, ubicado en el barrio Empalme Graneros.

Según dijo entonces, el nene le contó que el portero lo había amenazado con un palo para que no revelara lo ocurrido. A partir de esa situación, comenzaron a aparecer otros testimonios de familias de alumnos que vivieron lo mismo.

Los padres intentaron subir a la combi de la Policía para agredir a las docentes. (Foto: gentileza El Tres).

La detención del acusado provocó una fuerte conmoción en la comunidad educativa. Ese mismo día, un grupo de madres y familiares se concentró frente al jardín y protagonizó momentos de tensión mientras exigían respuestas y reclamaban justicia. La policía montó un operativo para evitar incidentes mayores.

Ante la gravedad de las acusaciones, el Ministerio de Educación de Santa Fe dispuso la intervención de la institución y resolvió reemplazar a todo el personal del establecimiento, incluidos directivos, docentes y asistentes escolares.