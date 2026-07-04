Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Las imágenes de la ola polar en la Argentina: cascadas congeladas, lagos helados y paisajes blancos

Published

Las bajas temperaturas generaron registros poco habituales en varias provincias. El avance del hielo transformó lugares naturales en escenas sorprendentes.

Durante esta semana, la Argentina está bajo el efecto de una ola polar producida por una intensa masa de aire frío de origen antártico que ingresó al país. Como consecuencia, distintos puntos fueron afectados por las bajas temperaturas y dejaron impactantes imágenes de paisajes naturales cubiertos por hielo, nieve y heladas.

Las imágenes más impactantes que dejó la ola polar en Argentina

Una de las postales es de la Patagonia, donde un río que se congeló. El hielo era tan sólido que se podía pisar, aunque la superficie resultaba resbaladiza.

Un río se congeló en la Patagonia por la ola polar. (Video: TN).

Neuquén también fue testigo de increíbles imágenes producidas por el frío. En Caviahue, la cascada Salto del Agrio se congeló parcialmente y dejó escenas impactantes que se viralizaron.

La cascada Salto del Alto se congeló parcialmente por la ola polar que afectó a todo el país. (Video: X / @lfsur).

Sin embargo, la ola polar no afectó solo a la Patagonia. En Cariló, en la provincia de Buenos Aires, hubo nevadas a lo largo de la semana, una escena inusual para la localidad costera.

La localidad bonaerense dejó una de las imágenes más impactantes de la semana. (Video: X / @DEBORAKAHAN1).

Las recomendaciones del SMN para protegerse del frío extremo

Ante la ola polar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomendó tomar una serie de medidas para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas:

  1. Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  2. Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  3. Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  4. Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  5. Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  6. Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  7. Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  8. No fumes en ambientes cerrados.
  9. Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

El Prograno encendió la mecha: Pío Sander denunció una “operación política” en su contra y el gobierno provincial le respondió

El intendente de Castelli, Pío Sander, denunció una campaña de desprestigio impulsada por sectores opositores luego de sus cuestionamientos al programa PROGANO, afirmando que...

3 días ago

Deportes

El canto de los hinchas mexicanos contra Maradona y los argentinos que generó indignación en el Mundial

Tras la clasificación de México a los octavos de final, varios simpatizantes entonaron una ofensiva canción contra el ídolo argentino y el país. La...

3 días ago

Politica

El juez que procesó a Tapia y Toviggino por evasión de impuestos pidió investigar también la causa por la mansión de Pilar

El magistrado Diego Amarante consideró adecuada la concentración de expedientes. Se trata del magistrado que tiene a su cargo la causa por la retención...

3 días ago

Economia

Miguel Pesce cuestionó la reforma del Banco Central que impulsa Javier Milei: «Puede llevar a una crisis»

El expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, cuestionó el proyecto que impulsa Javier Milei para modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria. En ese marco, aseguró que...

3 días ago