Las imágenes de la ola polar en la Argentina: cascadas congeladas, lagos helados y paisajes blancos

Las bajas temperaturas generaron registros poco habituales en varias provincias. El avance del hielo transformó lugares naturales en escenas sorprendentes.
Durante esta semana, la Argentina está bajo el efecto de una ola polar producida por una intensa masa de aire frío de origen antártico que ingresó al país. Como consecuencia, distintos puntos fueron afectados por las bajas temperaturas y dejaron impactantes imágenes de paisajes naturales cubiertos por hielo, nieve y heladas.
Las imágenes más impactantes que dejó la ola polar en Argentina
Una de las postales es de la Patagonia, donde un río que se congeló. El hielo era tan sólido que se podía pisar, aunque la superficie resultaba resbaladiza.
Neuquén también fue testigo de increíbles imágenes producidas por el frío. En Caviahue, la cascada Salto del Agrio se congeló parcialmente y dejó escenas impactantes que se viralizaron.
Sin embargo, la ola polar no afectó solo a la Patagonia. En Cariló, en la provincia de Buenos Aires, hubo nevadas a lo largo de la semana, una escena inusual para la localidad costera.
Las recomendaciones del SMN para protegerse del frío extremo
Ante la ola polar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomendó tomar una serie de medidas para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas:
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.