Las imágenes de la ola polar en la Argentina: cascadas congeladas, lagos helados y paisajes blancos

Durante esta semana, la Argentina está bajo el efecto de una ola polar producida por una intensa masa de aire frío de origen antártico que ingresó al país. Como consecuencia, distintos puntos fueron afectados por las bajas temperaturas y dejaron impactantes imágenes de paisajes naturales cubiertos por hielo, nieve y heladas.

Las imágenes más impactantes que dejó la ola polar en Argentina

Una de las postales es de la Patagonia, donde un río que se congeló. El hielo era tan sólido que se podía pisar, aunque la superficie resultaba resbaladiza.

Un río se congeló en la Patagonia por la ola polar. (Video: TN).

Neuquén también fue testigo de increíbles imágenes producidas por el frío. En Caviahue, la cascada Salto del Agrio se congeló parcialmente y dejó escenas impactantes que se viralizaron.

La cascada Salto del Alto se congeló parcialmente por la ola polar que afectó a todo el país. (Video: X / @lfsur).

Sin embargo, la ola polar no afectó solo a la Patagonia. En Cariló, en la provincia de Buenos Aires, hubo nevadas a lo largo de la semana, una escena inusual para la localidad costera.

La localidad bonaerense dejó una de las imágenes más impactantes de la semana. (Video: X / @DEBORAKAHAN1).

Las recomendaciones del SMN para protegerse del frío extremo

Ante la ola polar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomendó tomar una serie de medidas para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas: