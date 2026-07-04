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Cómo es y para qué sirve el valioso método 2-7-30

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Se trata de una estrategia sencilla y efectiva para mejorar la retención de información y fortalecer la capacidad cognitiva.

Algunas veces nos puede pasar que después de leer un artículo, estudiar para un examen o aprender algo nuevo, sentimos que al poco tiempo la información se desvaneció de nuestra mente. Si bien puede ser una sensación frustrante, es completamente normal.

Afortunadamente, existen estrategias que pueden ayudarnos a combatir esta tendencia natural y mejorar nuestra memoria de manera efectiva.

Una de ellas es el método 2-7-30, una técnica basada en el repaso espaciado que promete optimizar el aprendizaje y facilitar la consolidación de la información en nuestra mente.

Es un método fácil de aplicar y respaldado por principios científicos, a la vez que es una herramienta valiosa tanto para estudiantes como para profesionales y cualquier persona interesada en fortalecer su capacidad cognitiva.

Este método es una herramienta valiosa tanto para estudiantes como para profesionales.(Foto: Adobe Stock)
Este método es una herramienta valiosa tanto para estudiantes como para profesionales.(Foto: Adobe Stock)

Nuestro cerebro está diseñado para priorizar y retener información esencial, descartando datos que considera superfluos. Esta característica, aunque útil, puede llevarnos a olvidar rápidamente nuevos conocimientos si no los reforzamos adecuadamente. El psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus describió este patrón en su “curva del olvido”, que muestra cómo la información se pierde rápidamente después de su adquisición si no se repasa.

En qué consiste el método 2-7-30

El método 2-7-30 es una estrategia diseñada para contrarrestar la curva del olvido mediante repasos programados y consiste en revisar la información aprendida en tres momentos clave:

  • Dos días después del aprendizaje inicial.
  • Siete días después
  • Finalmente a los treinta días.

Esta secuencia de repasos refuerza la memoria y facilita la consolidación de la información en nuestra mente.

Esta técnica demostró ser eficaz en diversos contextos, desde el aprendizaje de nuevos idiomas hasta la gestión empresarial.

Al implementar el método 2-7-30, muchas personas experimentaron una notable mejora en su capacidad para retener y recordar información. Además, este método no solo ayuda a fortalecer la memoria, sino que también contribuye a organizar mejor el proceso de aprendizaje.

Es importante destacar que, aunque el método 2-7-30 es una herramienta poderosa, su efectividad se ve potenciada cuando se combina con hábitos que promueven la salud cerebral como mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico regularmente, asegurar un descanso adecuado y mantener una vida social activa, prácticas que, junto con técnicas de memorización como esta, contribuyen al bienestar cognitivo general.

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