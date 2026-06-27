Pronostican tormentas fuertes para este domingo en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio en las condiciones del tiempo para este fin de semana, con el ingreso de un período de inestabilidad que afectará a la región desde la noche de este sábado.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante las últimas horas del sábado se esperan tormentas aisladas, mientras que para la madrugada y la mañana del domingo está prevista la ocurrencia de tormentas fuertes.

Hacia la tarde del domingo, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual, con una disminución en la intensidad de los fenómenos. Para la noche, el SMN prevé chaparrones.

En cuanto a la temperatura, se espera una jornada fresca, con mínimas de 12°C y máximas de 18°C.

Para el lunes, el organismo pronostica un cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. Estas condiciones se mantendrían, al menos, hasta el próximo miércoles.