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Pronostican tormentas fuertes para este domingo en la provincia

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio en las condiciones del tiempo para este fin de semana, con el ingreso de un período de inestabilidad que afectará a la región desde la noche de este sábado.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante las últimas horas del sábado se esperan tormentas aisladas, mientras que para la madrugada y la mañana del domingo está prevista la ocurrencia de tormentas fuertes.

Hacia la tarde del domingo, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual, con una disminución en la intensidad de los fenómenos. Para la noche, el SMN prevé chaparrones.

En cuanto a la temperatura, se espera una jornada fresca, con mínimas de 12°C y máximas de 18°C.

Para el lunes, el organismo pronostica un cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. Estas condiciones se mantendrían, al menos, hasta el próximo miércoles.

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