Tragedia en Santa Fe: seis amigos volvían de una fiesta por una ruta provincial, el auto volcó y dos murieron

La madrugada del sábado terminó en tragedia para seis amigos que regresaban de una fiesta en la provincia de Santa Fe. El auto en el que viajaban perdió el control al atravesar una curva sobre la ruta provincial 26, se despistó y volcó varias veces. Como consecuencia del violento impacto, dos jóvenes murieron y otros cuatro resultaron heridos.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en las afueras de la ciudad de Casilda, ubicada a unos 56 kilómetros de Rosario. Según las primeras reconstrucciones, el grupo se dirigía hacia la localidad de Carcarañá luego de haber pasado la noche en el boliche Mona, de Casilda.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Lola, de 17 años, y Ramiro, de 24. La adolescente falleció en el lugar del accidente, mientras que el joven fue asistido de urgencia y trasladado en estado crítico a un centro de salud, donde horas después se confirmó su muerte.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el vehículo involucrado fue un Peugeot 208 en el que viajaban cuatro hombres y dos mujeres, todos oriundos de las localidades santafesinas de Zavalla y Pérez.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Lola, de 17 años, y Ramiro, de 24. (Foto: X/VecinosSantaFe)

Las primeras hipótesis que manejan los investigadores indican que el conductor habría perdido el control del automóvil al ingresar a una curva. El vehículo salió de la calzada y comenzó a dar varios tumbos sobre la banquina. Si bien todavía resta determinar con precisión qué provocó el accidente, una de las líneas de investigación apunta a que el auto circulaba a una velocidad elevada al momento del vuelco.

La violencia del siniestro fue tal que varios de los ocupantes salieron despedidos del auto. Cuando llegaron al lugar, los Bomberos Voluntarios de Casilda encontraron a una de las personas atrapada dentro del vehículo, mientras que el resto de los jóvenes se encontraba disperso en distintos sectores cercanos a la banquina.

Los cuatro sobrevivientes fueron asistidos por personal médico y trasladados inicialmente al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, ambos ubicados en Casilda. Sin embargo, debido a la gravedad de dos de los pacientes, se activó el protocolo de derivación aérea.

Uno de los heridos, que presentaba una severa lesión medular, fue evacuado en helicóptero hacia el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA), en Rosario. Poco después se realizó un segundo vuelo para trasladar a otro joven politraumatizado que había sido intubado por la gravedad de sus lesiones.

El operativo de rescate movilizó a Bomberos Voluntarios, personal del servicio de emergencias, efectivos policiales de la Unidad Regional IV y equipos sanitarios que trabajaron durante varias horas para asistir a las víctimas y asegurar la zona.