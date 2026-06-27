Encontraron a una beba gateando sola por la calle: su mamá se había ido a una fiesta y quedó detenida

Una mujer fue detenida y acusada de abandono luego de que su beba de aproximadamente un año fuera encontrada gateando sola en medio de una avenida en Brasil en plena madrugada.

El insólito episodio ocurrió en el barrio Barramares, en la localidad brasileña de Vila Velha, en la región de Grande Vitória, el jueves por la madrugada.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se ve a la nena, vestida solo con un pañal, desplazándose por la vereda sin ningún adulto cerca.

Una vecina encontró a la beba sola y avisó a la Policía.

En su declaración, la mujer dijo que, debido a la poca visibilidad, inicialmente pensó que se trataba de un perro. Al acercarse, se dio cuenta de que era una criatura. “La recogí en medio de la calle junto a un repartidor y la entregamos a la policía”dijo, según el portal Sim Noticias.

Tras el rescate, la policía y los testigos registraron las calles cercanas en un intento por localizar a los responsables del niño, pero no encontraron a nadie. “Registramos las casas vecinas, para ver si había alguna puerta estaba abierta. Consideramos varias posibilidades, porque no parecía que viniera de una casa cercana”, sostuvo.

Finalmente, los efectivos dieron intervención alos Servicios de Protección Infantil, que se hicieron cargo de la situación y asumieron la guarda de la niña.

La madre fue a una fiesta y dejó a la beba con su hermano adolescente

Horas después, la madre de la beba, de 34 años, se presentó ante la policía y explicó que se había ido a una fiesta con una amiga cerca de la medianoche y había dejado a la beba bajo el cuidado de su hijo de 15 años. Al regresar, notó que la pequeña ya no estaba en la casa.

La beba salió de su casa y fue encontrada gateando por la calle. (Foto: captura de video g1).

Ante estos hechos, la mujer quedó detenida en flagrancia por abandono de persona y derivada al la cárcel para mujeres de Cariacica.

Según los informes policiales, la beba caminó al menos dos cuadras antes de ser encontrada .

La beba permanece bajo resguardo institucional

Los Servicios de Protección Infantil informaron que la beba sigue en un centro de acogida institucional, a la espera de que la Justicia determine quién quedará a cargo de su custodia.

A pesar del susto, precisaron que la beba no presentaba signos aparentes de violencia ni lesiones físicas.

“La niña no lloró en ningún momento. No presentaba lesiones aparentes ni señales de violencia. Fue trasladada a un hogar de acogida en Vila Velha para recibir todos los cuidados necesarios”, dijeron a Folha Vitoria.