Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete: «Me voy a dormir en absoluta paz conmigo mismo»

Published

Manuel Adorni presentó este sábado a las 18:30 su renuncia como jefe de Gabinete mediante un extenso comunicado publicado en sus redes sociales.

Manuel Adorni presentó este sábado, a las 18:38, su renuncia como jefe de Gabinete mediante un extenso comunicado publicado en sus redes sociales. La salida se produjo luego de varios meses de cuestionamientos por presuntos gastos injustificados, una investigación judicial por enriquecimiento ilícito y la controversia generada tras su declaración jurada, donde reconoció haber mantenido ahorros no declarados que luego debió regularizar.

La carta de despedida de Adorni a Javier Milei

En el inicio de su mensaje, el ahora exfuncionario agradeció al presidente Javier Milei por aceptar su decisión. «Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia«, expresó.

Manuel Adorni

Adorni aseguró que durante su gestión fue víctima de campañas de desprestigio y rechazó todas las acusaciones en su contra. «Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío«, sostuvo.

«Me retiro con la conciencia tranquila»

En otro tramo del comunicado, el exjefe de Gabinete afirmó que su decisión estuvo motivada por la necesidad de preservar a su entorno familiar y reiteró su respaldo al Gobierno nacional. «Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática«, escribió.

Sobre el final de la carta, Adorni agradeció a Milei, a la secretaria general Karina Milei y a los integrantes del gabinete por el trabajo compartido. «Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones. Ha sido un verdadero honor servirlo a usted y con ello a la Patria. Gracias Javier. Gracias Karina. Un abrazo enorme. Hasta siempre«, concluyó el exfuncionario en su despedida del Gobierno nacional.

In this article:,,,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

Provincia por provincia: cuánto tuvo que gastar una familia para hacer la compra del mes en el súper durante mayo

Los costos de llenar el carrito en el súper subieron hasta 5%, según un informe privado. Cuáles son las regiones más caras y más...

2 días ago

Mundo

Ola de calor en Europa: París prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública y España reporta más de 200 muertos

Las autoridades de la capital francesa advirtieron que los hospitales están al borde de la saturación. El jefe de policía de París advirtió este...

2 días ago

Mundo

Video: el impresionante rescate de una beba que quedó atrapada entre los escombros en Venezuela

Mientras crece el número de víctimas y continúan las tareas de búsqueda, una filmación mostró el momento en que vecinos lograron sacar ilesa a...

2 días ago

Economia

Distribución del ingreso: el 10% más rico gana 15 veces más que el sector de menores recursos

Según el Indec, el Coeficiente de Gini alcanzó su nivel más alto desde comienzos de 2024 y la distancia entre los extremos de la...

2 días ago