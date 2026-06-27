Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete: «Me voy a dormir en absoluta paz conmigo mismo»

Manuel Adorni presentó este sábado a las 18:30 su renuncia como jefe de Gabinete mediante un extenso comunicado publicado en sus redes sociales.

Manuel Adorni presentó este sábado, a las 18:38, su renuncia como jefe de Gabinete mediante un extenso comunicado publicado en sus redes sociales. La salida se produjo luego de varios meses de cuestionamientos por presuntos gastos injustificados, una investigación judicial por enriquecimiento ilícito y la controversia generada tras su declaración jurada, donde reconoció haber mantenido ahorros no declarados que luego debió regularizar.

La carta de despedida de Adorni a Javier Milei

En el inicio de su mensaje, el ahora exfuncionario agradeció al presidente Javier Milei por aceptar su decisión. «Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia«, expresó.

Adorni aseguró que durante su gestión fue víctima de campañas de desprestigio y rechazó todas las acusaciones en su contra. «Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío«, sostuvo.

«Me retiro con la conciencia tranquila»

En otro tramo del comunicado, el exjefe de Gabinete afirmó que su decisión estuvo motivada por la necesidad de preservar a su entorno familiar y reiteró su respaldo al Gobierno nacional. «Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática«, escribió.

Sobre el final de la carta, Adorni agradeció a Milei, a la secretaria general Karina Milei y a los integrantes del gabinete por el trabajo compartido. «Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones. Ha sido un verdadero honor servirlo a usted y con ello a la Patria. Gracias Javier. Gracias Karina. Un abrazo enorme. Hasta siempre«, concluyó el exfuncionario en su despedida del Gobierno nacional.