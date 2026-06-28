El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca a censar un millón de hogares

El Gobierno informó que el empadronamiento ronda los 5 millones de personas y sirve para determinar el acceso a planes estatales según condiciones socioeconómicas, a través de visitas de campo gratuitas y voluntarias

El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca al millón de hogares censados, equivalentes a unos 5 millones de personas. (MIDES Guatemala) El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca al millón de hogares censados, equivalentes a unos 5 millones de personas. (MIDES Guatemala)

El Registro Social de Hogares de Guatemala está por cumplir dos años con una meta cercana al millón de hogares censados, un universo que equivale a unos 5 millones de personas y que el Gobierno utiliza para definir qué familias pueden recibir programas sociales con base en sus condiciones socioeconómicas y no por criterios discrecionales.

La cifra fue presentada durante el Segundo Encuentro sobre Pobreza y Malnutrición y la exposición del estudio de Mano a Mano de la Universidad del Valle, donde las autoridades vincularon ese avance con la expansión de la política social hacia hogares en situación de pobreza y malnutrición. Parte de esa población ya recibe beneficios de la iniciativa intersectorial Mano a Mano y otra parte está en proceso de incorporación.

El sistema, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, reúne datos sobre composición familiar, vivienda, infraestructura, acceso a agua, saneamiento y energía, además de información sobre salud, educación e ingresos. Con esos insumos, el Estado calcula un índice de vulnerabilidad para focalizar ayudas como alimentación, transferencias económicas o subsidios.

El punto central del registro es ese: identificar, caracterizar y priorizar a las familias vulnerables para que los programas de asistencia social lleguen a quienes cumplen los criterios definidos por el Estado. El proceso es gratuito, voluntario y se realiza mediante visitas de campo programadas por personal acreditado del Mides.

El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca al millón de hogares censados, equivalentes a unos 5 millones de personas. (MIDES Guatemala) El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca al millón de hogares censados, equivalentes a unos 5 millones de personas. (MIDES Guatemala)

El Gobierno vincula el registro con el fin de la discrecionalidad en las ayudas

Durante ese encuentro, el presidente Bernardo Arévalo sostuvo que la herramienta permite reconocer con mayor precisión las necesidades de cada familia y dirigir los beneficios sociales a quienes realmente los necesitan. El mandatario dijo: “Hemos logrado conocer los rostros de la pobreza y construir un nuevo sistema que deje atrás la discrecionalidad de las ayudas sociales”.

Arévalo agregó: “Transformar este importante elemento de la política social nos permitió entender con más intensidad las dimensiones de la pobreza que muchos gobiernos no quisieron atender, para luego poder entregar apoyo a aquellas familias que más lo necesitaban”.

La viceministra Claudia Valenzuela definió estos dos años de trabajo como un recorrido hecho con presencia territorial continua. Según explicó, el registro aporta información detallada que permite diseñar respuestas más efectivas frente a los problemas sociales y económicos del país.

Las autoridades presentaron al RSH como una plataforma para “gobernar con datos y con evidencia”. Valenzuela señaló que Guatemala dispone desde hace décadas de estadísticas sobre pobreza, pero remarcó que el desafío está en convertir esa información en decisiones públicas concretas que mejoren las condiciones de vida de la población.

En la misma línea, un ministro Aberlardo Pinto afirmó: “Hemos hecho algo que en este país no siempre se acostumbra. Poner nuestras decisiones a prueba, con datos y con métodos, sin miedo a lo que esos datos nos digan. Por ese trabajo, hoy la política social de Guatemala se está moviendo por datos y por evidencia”.

El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca al millón de hogares censados, equivalentes a unos 5 millones de personas. (MIDES Guatemala) El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca al millón de hogares censados, equivalentes a unos 5 millones de personas. (MIDES Guatemala)

El levantamiento de datos se concentra en zonas de mayor vulnerabilidad

El empadronamiento se realiza casa por casa, con censistas acreditados que visitan comunidades de todo el país y concentran esfuerzos en áreas con pobreza extrema. La información recolectada es confidencial y sirve como base para identificar a nuevos beneficiarios de los programas sociales del Gobierno.

Uno de los operativos recientes se llevó a cabo en la comunidad de Yula San Juan, en el municipio de Barillas, Huehuetenango, donde equipos técnicos del Mides desarrollaron jornadas de levantamiento de datos pese a las dificultades de acceso. La intervención fue presentada como parte del trabajo en territorios alejados para ampliar la cobertura de la asistencia estatal.

De acuerdo con la descripción oficial del sistema, el Registro Social de Hogares funciona bajo un enfoque de derechos humanos y busca la identificación, registro, priorización y evaluación de las condiciones socioeconómicas de los hogares del país. Su objetivo es determinar potenciales beneficiarios de programas de protección social, desarrollo social y protección social adaptativa para emergencias.

Quienes deseen conocer el avance del empadronamiento en su comunidad o solicitar que su sector sea evaluado pueden comunicarse con el Mides a través de su sede central en la 5a. avenida 8-78, zona 9, Ciudad de Guatemala, en el edificio Plaza Lauderdale, del teléfono PBX 2300 5400 o de la plataforma oficial del Sistema Nacional de Información Social.