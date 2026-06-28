Leandro Zdero cuando era diputado cobraba el beneficio de la Garrafa Social

El legislador Leandro Zdero y sus puestos laborales. (Foto: NOVA)

El legislador Leandro Zdero y el beneficio de la Garrafa Social. (Foto: NOVA)

La flota de automotores de Leandro Zdero. (Foto: NOVA)

Los gastos en tarjeta de crédito de Leandro Zdero. (Foto: NOVA)

La situación en AFIP del diputado Leandro Zdero. (Foto: NOVA)

Verónica Inés Passicot y su nuevo puesto “laboral”. (Foto: NOVA)

Las cargas previsionales de Verónica Inés Passicot. (Foto: NOVA)

La situación ante la AFIP de Verónica Inés Passicot. (Foto: NOVA)

El diputado provincial, Leandro Zdero, hombre fuerte del entorno de la legisladora Aída Ayala, no solo está en la mira por el lavado de dinero, sino que también por gozar del beneficio de la Garrafa Social y acomodar a su mujer dentro de la Cámara de Diputados como una gran “ñoqui”, y así y todo busca ser intendente de Resistencia. Según pudo averiguar NOVA, este muchacho cuenta con 4 vehículos en su flota de automotores, entre los que aparecen: un Gol Trend Line 2019, una Ford Eco Sport 2007, una Chery Tiggo 2010 y otra Ford Eco Sport del 2013. Con todos esos autos tiene alrededor de una suma de dos millones y medio de pesos.

Desempeñándose en la Dirección de Administración de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, gana 55 mil pesos, pero también conserva su puesto en la Universidad Nacional del Noroeste. Lo único que en la casa de estudios no recibe remuneración. En cuanto al informe de Anses, señala que registra declaraciones como trabajador en actividad. Posee las ART de los dos puestos de trabajo. Sobre el consumo de tarjetas de crédito, posee un gasto de 136 mil pesos todos los meses, redondeando el promedio del legislador con el uso del plástico de los Bancos Patagonia y Santander Río. Lo que sucede con este personaje es que cobra el beneficio de la Garrafa Social y al ser funcionario junto a Aída Ayala, la diputada del PRO procesada por lavado de dinero, la mira de la Justicia recae también sobre él. En cuanto a su situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos, se encuentra inscripto con la actividad de Servicios relacionados con la Construcción. No registra ningún tipo de facturación en el balance del 2018 ni tiene empleados. La mujer “29” La cónyuge de Leandro Zdero, Verónica Inés Passicot, quien cuenta con una Honda HR-V del año 2015, ingresó a trabajar en el curso del año 2019, precisamente en el mes de marzo, en la Dirección de Administración de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco ganando 55 mil pesos como una verdadera “ñoqui”. Ella no tiene consumo de tarjetas, no tiene pedido de créditos ni nada, pero está inscripta en AFIP como Locación de Servicios de Acondicionamiento Físico, lo que indica que sería un gimnasio. La dama manifestó que facturó en el año 2018 un total de 46 mil pesos, a razón de 4 mil por mes. No posee empleados. De esta manera, estamos frente a un tipo que no solo tiene la cara de piedra, sino que le importan muy poco los fondos de la provincia, ya que absorbe un ingreso social, beneficia a su mujer y habría que imaginarse lo que sería si llega a la intendencia de Resistencia, no deja nada.

FUENTE AGENCIANOVA//ARCHIVO