Resistencia será escenario de la 8ª Marcha contra la violencia hacia las diversidades

La Mesa Multisectorial Disidente Chaco convocó a la 8ª Marcha contra los travesticidios, transfemicidios y lesbicidios , una movilización que se realizará este sábado 27 de junio , a partir de las 17 , con concentración en Plaza España de Resistencia.

La actividad busca visibilizar la violencia que sufren las personas del colectivo LGBTIQ+, reclamar justicia por los crímenes motivados por la identidad de género o la orientación sexual y exigir políticas públicas que garanticen el acceso a derechos y la protección de las diversidades.

La convocatoria lleva como consigna: “La deuda sigue mientras haya travesticidios, transfemicidios y lesbicidios, sin justicia legal y social” , un mensaje con el que las organizaciones buscan poner el foco en las causas judiciales pendientes y en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento.

Desde la organización invitaron a participar a integrantes del colectivo, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y a toda la comunidad que desee acompañar el reclamo.

La marcha partirá desde Plaza España y se enmarca en una serie de actividades impulsadas por la Mesa Multisectorial Disidente Chaco para promover la igualdad, combatir la discriminación y mantener vigente el reclamo de memoria, justicia y reparación frente a los crímenes de odio.

Los organizadores señalaron que el objetivo de la movilización es mantener visible la problemática y reafirmar el pedido de respuestas institucionales frente a los hechos de violencia que afectan a las personas travestis, trans y lesbianas.