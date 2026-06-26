Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Resistencia será escenario de la 8ª Marcha contra la violencia hacia las diversidades

Published

La Mesa Multisectorial Disidente Chaco convocó a la 8ª Marcha contra los travesticidios, transfemicidios y lesbicidios  , una movilización que se realizará este sábado 27 de junio  , a partir de las 17  , con concentración en Plaza España  de Resistencia.

La actividad busca visibilizar la violencia que sufren las personas del colectivo LGBTIQ+, reclamar justicia por los crímenes motivados por la identidad de género o la orientación sexual y exigir políticas públicas que garanticen el acceso a derechos y la protección de las diversidades.

La convocatoria lleva como consigna: “La deuda sigue mientras haya travesticidios, transfemicidios y lesbicidios, sin justicia legal y social”  , un mensaje con el que las organizaciones buscan poner el foco en las causas judiciales pendientes y en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento.

Desde la organización invitaron a participar a integrantes del colectivo, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y a toda la comunidad que desee acompañar el reclamo.

La marcha partirá desde Plaza España y se enmarca en una serie de actividades impulsadas por la Mesa Multisectorial Disidente Chaco para promover la igualdad, combatir la discriminación y mantener vigente el reclamo de memoria, justicia y reparación frente a los crímenes de odio.

Los organizadores señalaron que el objetivo de la movilización es mantener visible la problemática y reafirmar el pedido de respuestas institucionales frente a los hechos de violencia que afectan a las personas travestis, trans y lesbianas.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

CHACO DAR DE COMER CON 800 PESOS POR DÍA “Casi no hay comida”

En la provincia de Chaco, el gobierno entrega esa partida para que los comedores escolares sirvan desayuno y almuerzo a cada alumno “Nos mandan...

5 días ago

Politica

Al grito de “chorro” y “sinvergüenza”: abucheos a Zdero durante el acto del día de la bandera en Sáenz Peña

El gobernador Leandro Zdero vivió un momento incómodo durante su participación en el acto central por el Día de la Bandera realizado en Presidencia...

5 días ago

Politica

Rosa Petrovich, de Atech: “Llevamos perdido más del 35% del sueldo y el gobierno no llama a paritarias”

La secretaria general de Atech participó del segundo plenario provincial de trabajadores en Club Moraba. Denunció que el gobierno de Esdero dejó de aplicar...

4 días ago

Politica

JUDICIALES – Un fiscal había descartado la denuncia penal contra el juez Lineras; igual se avanza con su juicio político

El 17 de junio pasado, el fiscal de Sáenz Peña Marcelo Soto solicitó al Juzgado de Garantías que archive la denuncia penal que el...

4 días ago