La gripe A sigue circulando: claves para prevenir complicaciones

Con la llegada de las bajas temperaturas, las consultas por enfermedades respiratorias volvieron a incrementarse y las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, especialmente entre la población de riesgo. La médica epidemióloga María Laura Lescano explicó que actualmente predomina la circulación del virus de la gripe A, particularmente la cepa H3N2, incluida en la vacuna antigripal de este año.

“La temporada de frío siempre trae un aumento en la circulación de virus respiratorios y de las consultas, tanto ambulatorias como por internación. En este momento continúa predominando la gripe A, especialmente la cepa H3N2, que está cubierta por la vacuna antigripal 2026“, señaló.

La especialista recordó que la campaña de vacunación comenzó el 11 de marzo y que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia. Además, informó que recientemente se reforzó el stock para garantizar el acceso de la población objetivo.

Quiénes deben vacunarse

Lescano recordó que la vacunación gratuita está destinada principalmente a embarazadas, puérperas que no recibieron la dosis durante el embarazo, niños de entre seis meses y dos años, personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo, mayores de 65 años, personal de salud y población estratégica.

“La vacuna busca prevenir las complicaciones de la gripe, principalmente las neumonías y las internaciones. Por eso es fundamental que quienes tienen indicación la reciban”, sostuvo.

Cómo reconocer un cuadro de gripe

La epidemióloga explicó que no todos los síntomas respiratorios corresponden a una infección viral, ya que las bajas temperaturas también pueden provocar congestión por mecanismos naturales del organismo o agravar cuadros alérgicos.

Sin embargo, indicó que la presencia de fiebre, dolores musculares o articulares, dolor de garganta, secreción nasal y tos seca constituye el cuadro característico de la gripe.

En esos casos, especialmente si se trata de pacientes con factores de riesgo y que no están vacunados, recomendó consultar rápidamente al médico.

“Existen tratamientos antivirales que son mucho más efectivos si se inician dentro de las primeras 72 horas desde el comienzo de los síntomas”, explicó.

Para otros virus respiratorios, agregó, el tratamiento suele ser sintomático, con reposo, buena hidratación, alimentación adecuada y seguimiento médico.

Evitar la automedicación

Lescano también advirtió sobre los riesgos de consumir medicamentos sin indicación profesional.

“Muchos medicamentos de venta libre contienen pseudoefedrina, que puede generar complicaciones en personas con enfermedades cardíacas o con tratamientos psiquiátricos” , explicó.

En ese sentido, señaló que el paracetamol continúa siendo uno de los medicamentos de primera elección para controlar la fiebre, aunque insistió en que siempre debe consultarse al médico antes de iniciar cualquier tratamiento.

Medidas para evitar contagios

La especialista recomendó que las personas con síntomas respiratorios permanezcan en sus hogares al menos entre 48 y 72 horas o hasta presentar una mejoría clínica, con el objetivo de reducir la transmisión del virus, especialmente hacia personas vulnerables.

También recordó la importancia de retomar hábitos preventivos como el uso de barbijo en personas con síntomas, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol al 70%, ventilar los ambientes, cubrirse al toser o estornudar con el pliegue del codo y evitar compartir utensilios o el mate.

Finalmente, aclaró que el frío por sí solo no provoca enfermedades virales, aunque sí genera cambios en el organismo que favorecen la congestión nasal y otras respuestas naturales ante las bajas temperaturas.

“El organismo reacciona para protegerse del frío, pero eso no significa necesariamente que exista una infección. Lo importante es mantener los controles médicos, las vacunas al día y consultar ante cualquier duda”, concluyó.