La Legislatura participó del acto central por el Día de la Bandera en Presidencia Roque Sáenz Peña

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Leandro Zdero, acompañado por el intendente local Bruno Cipolini. También estuvieron presentes la senadora Silvana Schneider y el diputado nacional Guillermo Agüero.

El acto se desarrolló en la Plaza San Martín de la ciudad termal, donde se rindió homenaje al creador de la enseña patria. En ese marco, alumnos de cuarto grado de distintas instituciones educativas realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera, uno de los momentos más significativos de la jornada. Asimismo, jóvenes, adultos y adultos mayores que por distintos motivos no habían podido hacerlo anteriormente renovaron su compromiso con los valores nacionales. También prestaron juramento de fidelidad a la Bandera los soldados de la III Brigada de Monte.

Al referirse a la fecha, la titular del Poder Legislativo expresó: “La Promesa de Lealtad a la Bandera es mucho más que un acto escolar; es un compromiso con nuestra historia, con nuestros valores y con el futuro de la Argentina. Ver a tantos niños y niñas asumir hoy ese compromiso nos llena de esperanza, porque son ellos quienes continuarán construyendo una patria basada en el respeto, la solidaridad y el amor por nuestra tierra”.

“Manuel Belgrano nos dejó un legado de esfuerzo, honestidad y vocación de servicio. En cada generación que abraza esos principios renace el espíritu patriótico que necesita nuestro país para seguir creciendo. Por eso es tan importante acompañar a nuestros chicos en este momento tan especial de sus vidas”, agregó Delgado.

Con su presencia, el Poder Legislativo acompañó esta fecha de profundo significado para todos los argentinos, renovando el reconocimiento al legado del General Manuel Belgrano y destacando el valor de las nuevas generaciones como protagonistas del futuro de la Nación.