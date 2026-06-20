Puerto Tirol: Vargas inauguró un punto de encuentro en el barrio los Aromos para fortalecer el trabajo territorial

El diputado provincial Samuel Vargas participó este viernes 19 de la puesta en marcha de un nuevo Punto de Encuentro en el barrio Los Aromos de Puerto Tirol, un espacio impulsado por el espacio político Nuevo País junto a la ONG Descendencia Malvinera en Lucha, integrada por hijos de veteranos de la Guerra de Malvinas.

La iniciativa busca generar un ámbito de participación permanente para vecinos, dirigentes, organizaciones intermedias, emprendedores, pymes e instituciones de la comunidad, promoviendo la construcción colectiva de propuestas y proyectos que contribuyan al desarrollo local.

La referente del espacio será Mónica Caballero, quien tendrá la responsabilidad de coordinar las actividades y recepcionar las inquietudes de los vecinos, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y quienes trabajan diariamente en el territorio.

Durante el encuentro, Vargas destacó la importancia de contar con una presencia constante en los barrios para conocer de primera mano las necesidades de cada sector.

“Estamos convencidos de que la política debe estar cerca de la gente. No alcanza con escuchar desde una oficina; hay que recorrer los barrios, dialogar con los vecinos y construir soluciones junto a ellos. Este Punto de Encuentro nace para canalizar ideas, proyectos y necesidades, pero también para fortalecer los lazos comunitarios”, expresó.

Asimismo, el legislador señaló que la propuesta contempla un trabajo articulado con organizaciones vecinales, instituciones intermedias, iglesias, emprendedores y pequeñas empresas de la zona, con el objetivo de impulsar acciones que favorezcan el desarrollo social y económico de la comunidad.

“Creemos en una política basada en la presencia, el compromiso y el trabajo continuo. Debemos construir herramientas que permitan a las personas desarrollarse a través de la educación, el esfuerzo y la participación comunitaria. Es tiempo de dejar atrás las prácticas que generaron dependencia y apostar a una sociedad con mayores oportunidades para todos”, sostuvo.