«En boca de un compañero»: Gregorio Dalbón cargó contra Luis D’Elía por sus dichos sobre Cristina

El abogado apuntó contra el dirigente social por decir que CFK «toma café» en su casa de San José 1111 y que no estuvo presa

La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, debido a la condena a seis años por la causa Vialidad, genera muchas diferencias dentro del peronismo. Esta vez fue el dirigente Luis D’Elía quien la criticó, algo que detonó en la respuesta del abogado Gregorio Dalbón, quien defiende legalmente a CFK.

El famoso letrado respondió un tuit del diario Perfil, donde el referente social afirmaba que Cristina todavía no ha estado presa como él estuvo en unidades carcelarias, y apuntó: “Bastante tenemos con los que persiguen a Cristina. No esperaba escuchar los argumentos de sus verdugos en boca de un compañero”.

En la nota mencionada, Luis D’Elía indica que la expresidenta de la nación está “tomando café en San José 1111”, en alusión al domicilio donde cumple su condena, la cual genera una fuerte división interna dentro del PJ, ya que algunos dirigentes prefieren no pronunciarse sobre su libertad.

La advertencia de Gregorio Dalbón a los jueces por Cristina

Esta semana se conoció que los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 intimaron formalmente a Cristina Fernández de Kirchner a cumplir de manera estricta con las condiciones de su prisión domiciliaria. Esto se dio luego de que la ex presidenta de la Nación saliera al balcón de San José 1111 en CABA a saludar a la militancia.

«A los jueces del TOF 2: hay decisiones que se firman con tinta. Y hay decisiones que quedan grabadas en la historia de un país. Cristina fue condenada, proscripta y convertida en el blanco de una persecución que millones de argentinos identifican como una de las páginas más oscuras de nuestra democracia», apuntó Dalbón desde sus redes sociales.

Acto seguido, el también abogado de los dirigentes de AFA, indicó que el nombre de CFK ya es parte de la historia argentina: “Es una lección que la historia argentina repite. Porque Cristina Fernández de Kirchner ya pertenece a la historia argentina”.

Las críticas de D’Elía a Máximo Kirchner

Al parecer, las criticas de Luis D’Elía no apuntan solo a Cristina Kirchner, sino también a su hijo Máximo, actual líder de La Cámpora. El dirigente social y hombre fuerte en la época kirchnerista, exclamó por el liderazgo que ejerce el legislador nacional.

“Hoy es un drogón que de lunes a domingo está, hasta las cinco de la mañana, con escabio, minita y droga”, había expresado en declaraciones radicales el exlíder piquetero, dejando expuesta la interna dentro del peronismo.