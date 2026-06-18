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La decisión de Flor Peña tras renunciar a Luzu por la fake news sobre la muerte del papá de Messi

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Después de pedir disculpas públicas y anunciar su salida del ciclo que conducía, la actriz buscó la manera de ponerle un freno al hate en redes sociales.

La polémica que envolvió a Florencia Peña tras difundir al aire una falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi sigue generando repercusiones. Y, como las redes se volvieron un lugar en el que empezaron a cuestionarla duramente, la actriz tomó una importante decisión: cerró los comentarios de su cuenta de Instagram para evitar las críticas y el hate.

La medida llegó después de una jornada especialmente difícil para la conductora, que primero pidió disculpas públicas a la familia Messi y luego anunció su salida de Luzu TV.

El descargo de Flor Peña (Foto: X/@Flor_de_P)
El descargo de Flor Peña (Foto: X/@Flor_de_P)

Quienes ingresan ahora al perfil de Instagram de Peña pueden ver que las publicaciones recientes ya no permiten que los usuarios dejen mensajes; una medida para resguardarse de los mensajes de odio y que sus perfiles públicos se transformen en una suerte de foro.

Así fue el momento en que Florencia Peña difundió la fake news

Todo comenzó durante una emisión de El show del verano, el ciclo que conducía en Luzu TV, cuando informó que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había muerto. Minutos después se supo que la información era falsa.

Ante el escándalo, Peña utilizó su cuenta de X para hacer un descargo. “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió.

Además, explicó que la información le había sido transmitida por la producción del programa. “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”, señaló.

El comunicado de LUZU que Nico Occhiato publicó a través de sus redes y confirma la desvinculación de Flor Peña. (Foto: Instagram / nicoocchiato)
El comunicado de LUZU que Nico Occhiato publicó a través de sus redes y confirma la desvinculación de Flor Peña. (Foto: Instagram / nicoocchiato)

Sin embargo, también asumió su responsabilidad en lo ocurrido. “Aún así me hago cargo de que soy parte del error”, expresó antes de confirmar que daba un paso al costado de Luzu TV.

Horas más tarde, visiblemente conmovida, habló con las cámaras de LAM y volvió a disculparse. “Estoy muy mortificada. Es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas”, dijo.

Según relató, recibió la información a través de la comunicación interna del programa mientras estaba al aire y confió en que había sido verificada. “No se me ocurrió pensar que alguien que me estaba diciendo eso por la cucaracha no era cierto, porque tenemos mucha producción sentada ahí”, sostuvo.

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