“Le tienen celos a mi hija”: explosivas declaraciones de la madre de Victoria Villarruel contra Javier y Karina Milei

La madre de Villarruel consideró que el conflicto se explica por el crecimiento político de la vicepresidente y deslizó que ambas toman recaudos en sus comunicaciones por temor a ser espiadas.

La madre de Victoria Villarruel apuntó este viernes contra Javier Milei y su entorno al sostener que el Presidente, o incluso su hermana Karina Milei, que es secretaria general de la Presidencia, sentirían celos del peso político que adquirió la vicepresidente dentro del electorado libertario. Esto no hace más que subir la tensión entre la figura de Villarruel con respecto a Milei.

“Milei o su hermana le tienen celos a mi hija”, afirmó Diana De Stefani a Radio 10. Además, cuestionó el deterioro de la relación entre ambos integrantes de la fórmula presidencial y defendió el rol que desempeña la titular del Senado. Esta declaración se produjo en la previa del acto por el Día de la Bandera en Rosario, en el que estará no solo Milei, sino también Villarruel, quien confirmó que viajará a la ciudad santafesina pese a no haber sido invitada formalmente por Casa Rosada.

“Ella complementa y enaltece al Gobierno”

De Stefani rechazó las acusaciones de deslealtad contra su hija y sostuvo que la vicepresidente nunca actuó en contra del Presidente.“La verdad que tiene mucha cintura ella para llevar adelante esto y hasta se lo toma con humor. De parte de ella no hubo ninguna mala acción, ninguna traición, nada de eso”, aseguró.

En ese sentido, consideró que Villarruel fortalece políticamente a la administración libertaria y cuestionó la decisión de Milei de alejarse de ella. “Ella complementa y enaltece el gobierno de Javier Milei porque tiene mucha categoría Victoria. Esa es la verdad. Me parece poco inteligente lo que hace el Presidente de no seguir tratándola y escuchándola porque ella lo aconsejaba muy bien”, afirmó.

La teoría de los celos

Consultada sobre las razones que explicarían la ruptura política entre ambos, De Stefani vinculó el conflicto con la popularidad de la vicepresidente. “Porque ella tiene mucho arrastre, tiene muchos seguidores. Mucha gente a la que no le gustaba el estilo de Milei lo votó por ella”, sostuvo.

Cuando le preguntaron directamente si creía que el Presidente sentía celos de Villarruel, respondió sin rodeos: “Siento que sí, puede ser. Él o su hermana”. No obstante, aclaró que la propia vicepresidenta nunca le habló en esos términos sobre Karina Milei. “No me habló de eso. Lo que me dijo es que gobierna la hermana”, agregó.

La polémica por Rosario y una insinuación sobre espionaje

La madre de la vicepresidenta también cuestionó la decisión de la Casa Rosada de no invitar formalmente a Villarruel al acto central por el Día de la Bandera. “Es increíble que el Presidente no quiera que ella esté. Es algo que realmente no es nada normal ni procedente. Es completamente fuera de lugar”, expresó.

Además, sorprendió al deslizar que mantiene escasa comunicación con su hija por temor a posibles tareas de inteligencia. “Casi no nos comunicamos porque como hay mucho espionaje, entonces hay que tener cuidado de no adelantarse hasta último momento”, afirmó.

Finalmente, definió a la vicepresidenta como una dirigente con proyección propia y elogió su desempeño institucional. “Veo que está haciendo una trayectoria, un trabajo impecable. Es brillante. Realmente estoy muy satisfecha y muy contenta de cómo lo está llevando a cabo. Considero que es una dirigente excepcional”, concluyó.