«El mismo abogado que Adorni»: la posible conexión del jefe de gabinete con el caso $LIBRA

Un querellante en la causa por la presunta estafa con la criptomoneda, brindó un dato que complicaría a Manuel Adorni

Agustín Rombolá, uno de los querellantes en la causa judicial por el caso $LIBRA, y advirtió que el actual jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, podría estar vinculado a esta causa, sobre todo por el dinero que el funcionario admitió tener mediante criptomonedas sin haber declarado.

En diálogo con Radio 10, el abogado recibido en la UBA explicó que hubo un encuentro entre Javier Milei y Manuel Adorni con Hayden Davis, el empresario creador de la criptomoneda LIBRA, el 30 de enero de 2025, día en que se “dispararon” dos transferencias de 500 mil dólares.

“Estas transferencias fueron hacia dos cueveros, entre ellos un colombiano llamado Camilo Blanco y un señor de 77 años, el cual denunciamos en la causa y casualmente, tiene el mismo abogado que Adorni, incluso habiendo declarado el mismo monto que el jefe de gabinete dijo haber ganado o invertido con bitcoin”, afirmó Rombolá sobre un dato que podría ser investigado por la Justicia.

El pedido del financista Mauricio Novelli en la causa $LIBRA

Una de las últimas novedades de la causa $LIBRA tiene que ver con un pedido del financista Mauricio Novelli, quien volvió a negar que el caso sea una estafa y pidió sacar a los inversionistas de criptomonedas del proceso judicial.

El considerado lobista del presidente Javier Milei, argumenta que no existen motivos reales para considerar que estas personas, por quienes invirtieron en el cripto activo, fueron estafados. Además, Novelli reconoce que la Justicia no logró, en un año, identificar a «una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”.

La defensa de Mauricio Novelli acusa de que no se llegan a cumplir los requisitos penales para concretar una estafa ya que estas personas invirtieron dinero en un mercado considerado “de riesgo”, por lo que nunca fueron engañados.

La teoría de Santoro sobre Manuel Adorni

El legislador porteño Leandro Santoro vinculó la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el caso $LIBRA y cuestionó la estrategia judicial del Gobierno nacional de Javier Milei, que lo sostiene pese a las denuncias judiciales en su contra y la caída de la imagen del presidente.

En el marco de toda la información que circula sobre el funcionario, el dirigente peronista en la Legislatura de CABA tiene una teoría al respecto: “No es que Adorni se quiera quedar, estoy seguro de que se quiere ir y (el presidente Javier) Milei lo obliga a quedarse”.