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Maltrato animal en Mar del Plata: forzaron a un gato a tomar vino y comer snacks picantes para un video en redes sociales

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Vecinos intentan encontrar al animal y exigen sanciones para los involucrados.

Un reciente caso de maltrato animal provocó indignación entre vecinos de Mar del Plata. El hecho salió a la luz luego de que se viralizara en redes sociales un video donde un grupo de jovenes sometía a un gato en la zona sur de la ciudad costera.

De acuerdo con la publicación, el episodio habría ocurrido en una parada de colectivos ubicada cerca de los acantilados de Playa Serena durante la noche del miércoles. Los denunciantes aseguraron que el animal fue obligado a tomar vino y comer snacks picantes, alimentos altamente tóxicos para la especie.

En las imágenes obtenidas por el portal marplatense 0223 se observa el momento en el que los jóvenes le abren la boca por la fuerza a un gato gris y derraman la bebida alcohólica dentro. “Ey michi, tomate un trago de vino”, se los escucha decir. El animal reacciona y ellos lo revolean por el aire.

Los vecinos denunciaron el hecho en un grupo de Facebook. (Foto: gentileza 0223)
Los vecinos denunciaron el hecho en un grupo de Facebook. (Foto: gentileza 0223)

“Hacemos la denuncia porque esto debe ser sancionado. No responsabilizamos a ningún familiar sino que pedimos a las autoridades que se hagan cargo porque este tipo de actividades puede escalar a algo más peligroso“, expresaron vecinos completamente indignados al citado medio.

Además, remarcaron que el vino puede resultar letal para los gatos ya que su organismo no puede soportar el etanol ni las uvas. Preocupados, buscan dar con el paradero del animal para poder brindarle asistencia veterinaria tras el ataque.

Estamos buscando al gatito, es gris y la tortura fue en la garita del colectivo que está en la esquina de la escuela. Si alguien que viva cerca de ahí lo encuentra que avise por favor”, escribieron en el grupo de Facebook “Narices Frías” de Mar del Plata.

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