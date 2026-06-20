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Los veterinarios coinciden: jugar 15 minutos al día con los gatos ayuda a reducir el estrés y los comportamientos destructivos

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Los especialistas explican que una rutina breve de entretenimiento puede mejorar el bienestar emocional de los felinos, estimular sus instintos naturales y evitar problemas de conducta dentro del hogar.

Muchos dueños de gatos creen que sus mascotas son completamente independientes y que no necesitan demasiada atención para mantenerse felices. Sin embargo, diversos especialistas sostienen que dedicar unos minutos diarios al juego puede marcar una gran diferencia en su salud física y emocional.

Una investigación publicada en distintas revistas de comportamiento animal analizó cómo las sesiones regulares de juego influyen en el bienestar de los gatos que viven exclusivamente en interiores.

Según los veterinarios, los felinos conservan fuertes instintos de caza, exploración y persecución. Cuando estas necesidades no encuentran una vía adecuada de expresión, algunos gatos pueden desarrollar estrés, aburrimiento o conductas problemáticas dentro del hogar.

Por qué jugar todos los días puede beneficiar a los gatos

Dedicar al menos 15 minutos diarios al juego ayuda a que los gatos liberen energía acumulada y mantengan activos sus instintos naturales. Además, favorece la estimulación mental y fortalece el vínculo con sus dueños.

Cuáles son los beneficios de hacer esto con tu mascota

Para los especialistas, los beneficios son los siguientes:

  • Mayor estimulación mental
  • Reducción del estrés
  • Menor probabilidad de desarrollar conductas destructivas
  • Más oportunidades para realizar actividad física
  • Mejor vínculo entre el gato y su familia humana
Cuáles son los beneficios de hacer esto con tu mascota. (Foto: Adobe Stock)
Cuáles son los beneficios de hacer esto con tu mascota. (Foto: Adobe Stock)

Cuáles son los riesgos de no dedicar tiempo al juego

Los gatos que pasan largos períodos sin estímulos pueden mostrar comportamientos relacionados con el aburrimiento y la frustración. Entre ellos se encuentran rasguñar muebles, morder objetos, maullar en exceso o perseguir compulsivamente a otras mascotas.

Incluso algunos veterinarios advierten que la falta de actividad física puede contribuir al sobrepeso y favorecer ciertos problemas de salud a largo plazo.

Cómo hacer para que tu gato disfrute más de los momentos de juego

  • Utilizá juguetes que imiten el movimiento de una presa
  • Variá las actividades para evitar que pierda interés
  • Realizá sesiones cortas pero frecuentes
  • Permitile capturar el juguete al final del juego
  • Reservá un momento fijo del día para interactuar con él

Las sesiones de juego son una de las recomendaciones que más fuerza ganan entre veterinarios y especialistas en comportamiento felino, ya que permiten satisfacer necesidades naturales de los gatos mientras mejoran su calidad de vida dentro del hogar.

 

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