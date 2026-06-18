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Flor Peña se mostró devastada en vivo y trató de explicar por qué lanzó la fake news: “Solo disculpas”

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La conductora explicó por qué se precipitó a dar la noticia falsa en torno al papá de Lionel Messi. Además, contó que la mamá del futbolista no respondió al mensaje que le mandó para pedirle perdón.

Florencia Peña se mostró devastada en un programa en vivo y trató de explicar por qué lanzó la fake news sobre la muerte del papá de Lionel Messi. “Solo disculpas”, aseguró antes de salir a una función de Las hijas.

Por otra parte, aclaró que simplemente replicó la información que le daba la producción de su ciclo en Luzu TV“Lo di porque pensé que todo el mundo estaba hablando de eso y yo estaba al aire diciendo boludeces”, sostuvo al aire de SQP (América). Y agregó: “Lo lamento de corazón”

La decisión de Flor Peña tras renunciar a Luzu por la fake news sobre la muerte del papá de Messi

La decisión de Flor Peña tras renunciar a Luzu por la fake news sobre la muerte del papá de Messi

Además, contó que la mamá del futbolista no le respondió al mensaje que le mandó para pedirle perdón.

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