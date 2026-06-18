Quién es Tori Penso, la árbitra que hizo historia durante un partido del Mundial 2026

La árbitra Tori Penso fue la encargada de dirigir este jueves el partido entre República Checa y Sudáfrica por el Mundial 2026, y se convirtió en la segunda mujer en la historia en hacerlo en una Copa del Mundo masculina, luego de que Stéphanie Frappart arbitrara el 4-2 de Alemania a Costa Rica en Qatar 2022 .

Además de Penso, otras dos estadounidenses fueron sus asistentes, Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, y conformaron de esta manera la primera terna completamente femenina en la historia de los Mundiales de hombres.

La estadounidense ya había dirigido un amistoso entre la Selección argentina y Venezuela. (Foto: REUTERS)

La norteamericana dirigió más de 100 partidos. Entre ellos, 66 de la Major League Soccer, playoffs de la MLS Cup e incluso en la Intercontinental de 2024 y en el Mundial de Clubes del pasado año.

También fue la primera en arbitrar un encuentro de la máxima competición estadounidense. Además, este trío fue el que arbitró la final del Mundial femenino de 2023 entre España e Inglaterra.

De la MLS al escenario mundial: el recorrido de Tori Penso

La historia de Tori Penso está llena de desafíos. Nacida en Florida, se formó en el arbitraje desde muy joven y fue abriéndose camino en un ambiente históricamente dominado por hombres. Su debut en la Major League Soccer marcó un antes y un después: no solo rompió una barrera de género, sino que también se ganó el respeto de jugadores, entrenadores y colegas.

Antes de consolidarse como árbitra profesional, Penso también desarrolló una carrera fuera del fútbol: trabajó como ejecutiva en una empresa multinacional, una etapa que combinó con sus primeros pasos en el arbitraje. Madre de tres hijas, la estadounidense logró equilibrar la vida familiar con las exigencias de una profesión de alta competencia, un recorrido poco habitual que refuerza su perfil y explica en parte la resiliencia y disciplina que muestra en cada partido.

La estadounidense Penso dirigió más de 100 partidos en su carrera. (Foto: REUTERS)

En 2023, Penso fue seleccionada por la FIFA para dirigir partidos en la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda, donde tuvo actuaciones destacadas. Su desempeño la llevó a ser elegida para la final del torneo, un reconocimiento reservado solo para las mejores del mundo.

Pero su proyección no se detuvo ahí. El año pasado, Tori Penso fue la única mujer entre los 117 árbitros seleccionados para el Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputó en Estados Unidos. Este dato no es menor: la presencia femenina en el arbitraje de torneos masculinos de elite sigue siendo una excepción, y Penso se convirtió en un símbolo de ese cambio.

Un estilo de conducción que marca diferencia

Quienes la conocen destacan su personalidad firme, capacidad de diálogo y manejo de los partidos. Penso supo ganarse el respeto dentro de la cancha, incluso en contextos de alta presión. En entrevistas recientes, la árbitra remarcó la importancia de la preparación física y mental para estar a la altura de los desafíos internacionales.

Además, la estadounidense es una referente para las nuevas generaciones de árbitras. Suele participar en programas de formación y mentoría, alentando a más mujeres a sumarse al arbitraje profesional.

El partido entre República Checa y Suiza en el Mundial 2026 representa un nuevo desafío en la carrera de Penso. No solo por el peso de la competición, sino porque cada designación internacional refuerza su lugar como pionera en el fútbol mundial.