Reproches en una reunión caliente del bloque libertario porque nadie quiere defender a Adorni

Tras una reunión caliente del bloque libertario, Lilia Lemoine asumió un repentino comisariado político ante el vacío que sus pares le hacen a Manuel Adorni, a cuatro días de la sesión convocada por la oposición para votar en la Cámara de Diputados una interpelación con moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Según comentó un dirigente de LLA, la legisladora decidió patrullar entre el zapping de medios y las redes sociales para medir cuánto defienden sus compañeros de bancada al funcionario investigado por enriquecimiento ilícito en el juzgado de Ariel Lijo.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que Lemoine “se queja porque nadie va a la tele a defenderlo”. “Es una locura, hasta hace una semana nadie podía dar notas sin pedir permiso”, explicó un diputado oficialista.

El fanatismo de Lilia estaría causando incomodidad en sus colegas. “Dicen que está trabajando a destajo”, comentó a LPO un aliado del gobierno, mientras que un libertario reconoció con fastidio que la ex cosplayer “arenga y amenaza”.

Lemoine justifica su bronca y su campaña de desagravio con un presunto mandato de Karina Milei para que contagie fervor para bancar al jefe de Gabinete. “Lilia dice que están dejando lugares vacíos, que nadie defiende a Adorni y que Kari ya se está dando cuenta quiénes son leales y quiénes no”, confesó un legislador de su bloque.

Ultimátum de los aliados a Milei, le dan dos semanas para que eche a Adorni

El desorden acaso sea fruto también del viaje protocolar de Martín Menem por Israel. Con el bloque a merced de la contención que pueda garantizar el cordobés Gabriel Bornoroni, lo que más crece es la preocupación por la posibilidad de que la oposición consiga el quórum el próximo martes, cuando se abra el recinto para tratar la interpelación.

La encargada por el oficialismo para controlar el conteo de voluntades es Laura Rodríguez Machado, que hasta el cierre de esta nota estaba convencida que el peronismo, la izquierda y Provincias Unidas no llegarían a los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión.

Sin embargo, el temor habría empezado a expandirse este jueves para el gobierno, cuando un libertario escuchó en uno de los ascensores de la Cámara Baja que el lilito Maximiliano Ferraro le decía al trotskista Néstor Pitrola que había 121 legisladores dispuestos a sentarse en sus bancas. La incógnita pasaba por la definición que tomen los salteños y los misioneros de Innovación Federal, la UCR y el PRO, que no da quórum para sesiones que no pida el oficialismo o su bloque.

Entre tanto, Menem, Bornoroni, Bertie Benegas Lynch y Gonzalo Roca, entre otros diputados libertarios, se prestaron para un video con tintes mundialistas para reivindicar su tarea legislativa, un intento que haría sonrojar a Santiago Oría, el documentalista personal de Javier Milei. En la pieza audiovisual, se los ve de traje, haciéndose pases con una pelota de fútbol en un estadio repleto y vestido de celeste y blanco, hasta que en la tribuna se extiende una bandera que dice “Tenemos el equipo para pasar las leyes que Argentina necesita”.

Curiosamente, los legisladores aliados ya habrían advertido que si el gobierno decide no echar a Adorni durante el fin de semana y la oposición no consigue el quórum el martes, tampoco habrá 129 diputados en el recinto al día siguiente, cuando Menem trate de convertir en ley el pago a los holdouts Attestor y Bainbridge.