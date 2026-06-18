UN FINAL A PURO GOLES! Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina y arrancó con autoridad

Switzerland derrotó con contundencia 4-1 a Bosnia and Herzegovina en un encuentro que tuvo un desenlace electrizante y una lluvia de goles en los minutos finales.

Lo que parecía un partido parejo durante gran parte de la noche terminó convirtiéndose en una exhibición ofensiva del conjunto suizo, que golpeó con fuerza en el tramo decisivo para quedarse con tres puntos fundamentales.

Un duelo equilibrado durante gran parte del partido

Bosnia y Herzegovina salió decidida a competir de igual a igual y logró sostener el partido durante buena parte del encuentro.

Suiza manejó más la pelota y generó las mejores aproximaciones, pero encontró resistencia en una selección bosnia ordenada y combativa.

El partido cambió en el complemento

Con el correr de los minutos, los suizos comenzaron a encontrar más espacios y aumentaron la intensidad de sus ataques.

La apertura del marcador le dio confianza al conjunto helvético, aunque Bosnia reaccionó rápidamente para mantener viva la ilusión de sumar.

Un cierre demoledor

Cuando el encuentro parecía abierto para cualquiera, Suiza aceleró en los instantes finales y mostró toda su contundencia.

Los goles comenzaron a llegar uno tras otro y el marcador pasó de ser ajustado a transformarse en una goleada contundente que reflejó la eficacia suiza en el momento clave.

Suiza manda un mensaje

Además de sumar tres puntos valiosos, el seleccionado europeo dejó una gran imagen por su capacidad para definir el partido cuando más lo necesitaba.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, deberá recuperarse rápidamente tras una derrota que terminó siendo demasiado amplia para lo que mostró durante gran parte del juego.

Con un cierre arrollador y una demostración de contundencia ofensiva, Suiza se quedó con una victoria que puede marcar el rumbo de su Mundial. 🌎🏆⚽🇨🇭🔥🇧🇦

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