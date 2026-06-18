¡CANADÁ FUE UNA MÁQUINA DE HACER GOLES! Hat-trick de Jonathan David y paliza ante Qatar

Canada protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la primera fecha del Mundial al aplastar 6-0 a Qatar, con una noche soñada de Jonathan David, autor de un espectacular hat-trick.

Ante su público, el seleccionado canadiense desplegó un fútbol ofensivo, dinámico y demoledor que dejó sin respuestas al conjunto qatarí.

Jonathan David fue la gran figura

El delantero canadiense tuvo una actuación memorable y fue el líder absoluto del vendaval ofensivo de su equipo.

Con tres goles, movilidad constante y una efectividad letal dentro del área, David se convirtió en la pesadilla de la defensa rival y firmó uno de los primeros hat-tricks de la Copa del Mundo.

Canadá dominó de principio a fin

Desde los primeros minutos, los norteamericanos impusieron condiciones y demostraron una clara superioridad en todas las líneas.

La presión alta, la velocidad por las bandas y la precisión en los metros finales marcaron la diferencia ante un Qatar que nunca logró encontrar respuestas para frenar los ataques canadienses.

Festival ofensivo

Además del show de Jonathan David, Canadá encontró goles desde distintos sectores del campo y convirtió el partido en una verdadera exhibición futbolística.

Cada ataque parecía terminar en una situación de peligro y la diferencia en el marcador fue creciendo con el paso de los minutos.

Qatar sufrió una noche para el olvido

El conjunto asiático nunca logró meterse en partido y padeció cada avance canadiense.

Las dificultades defensivas quedaron expuestas ante un rival que no bajó la intensidad en ningún momento y que aprovechó cada oportunidad para ampliar la ventaja.

Una candidatura que empieza a tomar fuerza

Más allá de los tres puntos, Canadá dejó una imagen impactante en su debut mundialista y se posiciona como uno de los equipos que más sorprendió en el arranque del torneo.

Con Jonathan David inspirado y un funcionamiento colectivo de alto nivel, los canadienses enviaron un mensaje al resto de los competidores.

Canadá goleó, gustó y brilló. Y con un hat-trick de Jonathan David, firmó una de las actuaciones más espectaculares de la primera ronda. 🌎🏆⚽🇨🇦🔥

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