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Oficial: Boca anunció al Vasco Arruabarrena como su nuevo entrenador

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A través de un comunicado, el Xeneize le dio la bienvenida a su entrenador y detalló cómo estará integrado el nuevo cuerpo técnico.

Boca anunció oficialmente a Rodolfo “Vasco” Arruabarrena como su nuevo entrenador. El Xeneize le dio la bienvenida a su entrenador a través de las redes sociales y comenzará su segundo ciclo en el club.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo director técnico del primer equipo de la institución”, escribieron. De esta manera, sería el entrenador hasta el final del mandato de Juan Román Riquelme.

Boca anunció la contratación de Arruabarrena. (Foto: Captura).
Boca anunció la contratación de Arruabarrena. (Foto: Captura).

Por otra parte, informaron cómo estará formado su cuerpo técnico con Diego Markic como ayudante de campo principal, acompañado por Juan Gobet en la misma función. Además, Gustavo Roberti y Cristian Aquino serán los preparadores físicos con Cristian Muñoz de entrenador de arqueros y Amr Mokhtar como analista de videos.

En los comentarios, los fanáticos le dieron la bienvenida de gran manera y le desearon el mayor de los éxitos. En el mandato de Riquelme, el Vasco es uno de los DT que más aceptación tuvo entre los hinchas.

Así será la pretemporada de Boca con el Vasco Arruabarrena

La exigencia será total de cara a los próximos meses de competencia oficial: el plantel trabajará a doble turno de manera ininterrumpida. Tras el almuerzo del viernes, el grupo quedará concentrado en un hotel cercano al Predio para repetir la exigente rutina el sábado y el domingo por la mañana.

Sin embargo, las mayores novedades del Mundo Boca pasan por un mercado de pases que está completamente al rojo vivo. La noticia que sacude las estructuras del club es la inminente rescisión de contrato de Edinson Cavani, quien le pondrá fin de manera anticipada a su ciclo con la camiseta azul y oro.

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