“Hoy no se vende si no hay un descuento o una atención especial” Alfredo González

Con expectativas moderadas, pero sin resignar optimismo, el comercio capitalino se prepara para afrontar una de las fechas más importantes del calendario comercial: el Día del Padre. Con varios meses marcados por la retracción del consumo y la caída de las ventas, los comerciantes apuestan a las promociones, el financiamiento y las acciones especiales para intentar captar la demanda y mejorar los resultados de un primer semestre complejo.

Alfredo González dialogó con NORTE sobre el escenario actual del pequeño comerciante en el Chaco y en el país.

Desde la Federación Económica del Chaco (Fechaco), el presidente de la entidad, Alfredo González, señaló que los comerciantes vienen realizando un importante esfuerzo para ofrecer alternativas atractivas a los clientes. “Hoy no se compra si no existe un descuento o una atención especial”, afirmó al describir los cambios que se produjeron en los hábitos de consumo durante los últimos meses.

La estrategia comercial se apoya en distintas herramientas de financiamiento impulsadas por el Banco del Chaco, la Tarjeta Tuya y otras plataformas de pago que permiten ofrecer cuotas y beneficios especiales. Según explicó González, el objetivo es que el dinero que circula en la provincia pueda mantenerse dentro de los circuitos formales y contribuya a sostener el empleo y la actividad económica local.

El pago del medio aguinaldo aparece además como un factor que podría aportar liquidez adicional a miles de familias chaqueñas. En el sector consideran que ese ingreso extra podría traducirse en una mejora de las ventas, especialmente en rubros tradicionalmente vinculados a los regalos para padres, como indumentaria, calzado, tecnología, perfumería y artículos deportivos.

MODERADA EXPECTATIVA

“Se han hecho muchas acciones distintas en cada ciudad de la provincia. La inventiva del comerciante chaqueño es realmente fabulosa”, destacó González. Según explicó, además de los descuentos y planes de financiación, numerosas cámaras empresarias impulsan sorteos, campañas promocionales y acciones de difusión a través de redes sociales. En ese marco, remarcó que el desafío principal consiste en fortalecer los canales formales de comercialización frente al avance de modalidades de venta que operan fuera del sistema tributario. Desde la entidad consideran que cada compra realizada en comercios habilitados contribuye a mantener puestos de trabajo, generar recursos para el Estado y fortalecer la economía provincial.

Más allá de las dificultades, el sector comercial espera que el movimiento generado por el Día del Padre marque una señal positiva. Si bien los indicadores económicos continúan mostrando un escenario de cautela, los comerciantes confían en que las promociones, el financiamiento y la llegada del aguinaldo permitan impulsar una recuperación parcial de las ventas.