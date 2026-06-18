«Plata para los fondos buitre hay, para las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad no», apuntó Vanesa Siley

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Vanesa Siley (Unión por la Patria) rechazó el proyecto del oficialismo que obtuvo dictamen de comisión y establece el pago de 171 millones de dólares a los fondos buitre Bainbridge Fund Ltd. y Attestor Value Master Fund. Al sostener que el gobierno de Javier Milei continúa profundizando el endeudamiento de la Argentina mientras ajusta sobre áreas sensibles.

«El proyecto del Poder Ejecutivo busca aprobar acuerdos con fondos buitre por USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para el grupo encabezado por Attestor. Fondos buitre que compraron bonos argentinos defaulteados, vinculados al default de 2001, para litigar contra el país y obtener ganancias extraordinarias. Plata para los fondos buitre hay. Para las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad no. El gobierno de Milei sigue endeudando a la Argentina«, apuntó Siley en X.

Siley cuestionó la falta de precisiones del Gobierno

En ese sentido, Siley cuestionó la falta de información brindada por el Gobierno para evaluar el acuerdo con los fondos buitre. La diputada reclamó precisiones sobre el precio que pagaron los fondos por los títulos en litigio, la rentabilidad que obtendrán con la operación, la composición exacta de los pagos, el costo fiscal, el impacto sobre las divisas. Y el trato que recibirán en comparación con los acreedores que sí aceptaron las reestructuraciones de deuda. Además, pidió conocer qué partidas del Presupuesto Nacional serán afectadas para afrontar el desembolso.

Por otra parte, la diputada advirtió sobre las implicancias jurídicas e institucionales del acuerdo. Por lo que reclamó información sobre los litigios que aún permanecen abiertos contra la Argentina, la estrategia oficial para resolverlos y los fundamentos que justifican la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros. Asimismo, planteó interrogantes sobre cómo el Poder Ejecutivo garantiza la protección de la soberanía nacional frente a los reclamos de los fondos especulativos. Y qué precedente podría generar este acuerdo para futuras negociaciones de deuda.

Rechazo al posible beneficio de los fondos buitre

«El problema central es económico y político: más del 93% de los acreedores aceptó quitas importantes en las reestructuraciones de 2005 y 2010. Lo que permitió a la Argentina avanzar en un proceso de desendeudamiento durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner», recordó.

Por último, Siley advirtió que este acuerdo impulsado por el gobierno de Javier Milei puede terminar premiando a fondos buitre que eligieron litigar contra el país. En lugar de aceptar las condiciones de reestructuración propuestas por la Argentina.