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Pichetto defendió a CFK: Denunció «anomalías graves» en la causa Vialidad

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En diálogo con Guillermo Moreno, el diputado nacional defendió a la expresidente y propuso una ley para que el Congreso pueda frenar su inhabilitación

El diputado Miguel Ángel Pichetto, en diálogo con el dirigente del PJ Guillermo Moreno, se refirió a la condena de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por Vialidad y apuntó contra el accionar de la Corte Suprema.

Cuestionamientos técnicos al fallo judicial

Durante el encuentro en su programa de streaming Doctrinarios, Pichetto realizó un análisis técnico sobre la condena por administración fraudulenta que pesa sobre la expresidente. Pichetto dijo: «A Cristina Fernández de Kirchner se la condenó penalmente sobre la base de pruebas puramente indiciarias. En el derecho penal se necesita certeza absoluta, no indicios». Asimismo, el diputado nacional detalló lo que consideró anomalías en el desarrollo del proceso y apuntó contra el desempeño de los magistrados y fiscales intervinientes en las distintas instancias de la causa.

«Hay anomalías graves en ese proceso. El fiscal Luciani debió haber sido recusado, y los jueces de la Corte Suprema debieron excusarse por falta de imparcialidad. Se vulneraron garantías constitucionales básicas», sostuvo.

Pichetto planteó que el Congreso de la Nación posee competencias institucionales para intervenir en la delimitación y aplicación de dichas sanciones contra Cristina Kirchner. «El Congreso de la Nación tiene facultades soberanas. Ante penas que resulten infamantes o desproporcionadas, como la inhabilitación absoluta perpetua, el Poder Legislativo puede y debe dictar leyes que regulen y gradúen la ejecución de esas penas», afirmó.

Cristina Kirchner La Cámpora San José 1111

La reorganización del PJ

Por su parte, Guillermo Moreno se refirió al proceso de reorganización interna que atraviesan los distintos sectores vinculados al peronismo. Remarcó que la situación judicial y las coincidencias programáticas forman parte de las mesas de discusión actuales entre dirigentes de diversas vertientes. «Varios tenemos la posibilidad de armar una mesa y elegir en función de lo que pase en el mundo y ponernos de acuerdo en función de los mínimos comunes denominadores. La unidad como un factor para gobernar y entender que ninguno se va a llevar todo».

Finalmente, Pichetto concluyó señalando la obligatoriedad de que la oposición estructure una propuesta programática definida antes de afrontar los próximos procesos electorales. Describió la propuesta de un plan de desarrollo para la sociedad. Afirmó que se debe llegar a una «Argentina urbana», valoró la presencia de minerales, petróleo y gas y aseguró: «Creo que en pocos años vamos a tener autoabastecimiento y podemos llegar a estar exportando gas».

 

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