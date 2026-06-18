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Hay alerta amarilla por tormentas en 6 provincias para hoy, jueves 18 de junio

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Se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas y posible caída de granizo. La alerta amarilla estará vigente entre la tarde y la noche de este jueves, con acumulados que podrían superar los 70 milímetros en algunos sectores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 18 de junio en algunas zonas de FormosaChacoSantiago del EsteroSanta FeCorrientes Entre Ríos.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Zonas bajo alerta amarilla por tormentas (Captura SMN).
Zonas bajo alerta amarilla por tormentas (Captura SMN).

¿Cuándo rige la alerta en cada provincia?

  • Formosa: por la noche.
  • Chaco: por la tarde y la noche.
  • Santiago del Estero: por la tarde y la noche.
  • Santa Fe: por la tarde y la noche.
  • Corrientes: por la tarde y la noche.
  • Entre Ríos: por la tarde y la noche.

En algunos sectores podría extenderse hasta la madrugada.

Recomendaciones del SMN:

  1. Evitá salir.
  2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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