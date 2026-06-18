Hay alerta amarilla por tormentas en 6 provincias para hoy, jueves 18 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 18 de junio en algunas zonas de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Zonas bajo alerta amarilla por tormentas (Captura SMN).

¿Cuándo rige la alerta en cada provincia?

Formosa : por la noche.

: por la noche. Chaco : por la tarde y la noche.

: por la tarde y la noche. Santiago del Estero : por la tarde y la noche.

: por la tarde y la noche. Santa Fe : por la tarde y la noche.

: por la tarde y la noche. Corrientes : por la tarde y la noche.

: por la tarde y la noche. Entre Ríos: por la tarde y la noche.

En algunos sectores podría extenderse hasta la madrugada.

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