Patricia Bullrich sobre el futuro de Manuel Adorni: “Yo no puedo hacer nada, acá somos minoría”

La senadora nacional admitió que el oficialismo no tiene los votos suficientes en el Senado para frenar la ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete.

El futuro político de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete atraviesa un momento decisivo. A pesar de haber conseguido un poco de «oxígeno político» mediante la postergación de la sesión en el Senado para la semana próxima, la senadora Patricia Bullrich reconoció la fragilidad del oficialismo en la Cámara alta para sostener al funcionario.

En un gesto que muchos interpretaron como un distanciamiento de la suerte del jefe de Gabinete, Bullrich fue tajante con la prensa este miércoles. “Yo no puedo hacer nada por Adorni, acá somos minoría; se lo voy a comunicar al presidente para que tome una decisión”, subrayó. De esta manera, la legisladora dejó en claro que la permanencia de Adorni depende exclusivamente de la voluntad de Javier Milei.

El reconocimiento de la debilidad parlamentaria

La estrategia de Bullrich consistió en negociar con la oposición para levantar la sesión de esta semana y trasladarla al próximo jueves 25 de junio. Sin embargo, la senadora rechazó las versiones que indicaban que esta maniobra era para ganar tiempo a favor del Ejecutivo.

“Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo, nosotros somos minoría. No tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas”, sentenció Bullrich. En ese marco, la legisladora remarcó la falta de números de La Libertad Avanza frente a los bloques opositores, incluido el kirchnerismo.

El respaldo de Javier Milei: “No hay razones para desplazarlo”

A pesar de la presión en el Congreso por las inconsistencias detectadas en la declaración jurada patrimonial de Adorni, el presidente mantiene su apoyo. Según explicó Bullrich, “el presidente Javier Milei considera que no existen razones para desplazar” al jefe de Gabinete.

Para el mandatario, el funcionario “no mintió o dio una explicación razonable para sostener a Adorni”, por lo cual no existirían cuestionamientos éticos que justifiquen su salida por el momento. No obstante, este respaldo deberá ser puesto a prueba en el terreno legislativo.

Las fechas clave: 25 de junio y 2 de julio

El tiempo que consiguió el oficialismo tiene un precio alto. Bullrich debió aceptar que en la sesión del próximo jueves se apruebe formalmente un pedido de interpelación para el 2 de julio. En este sentido, la senadora explicó que “si ese proyecto tiene una mayoría, tendría una interpelación y podría llevar o no a una moción de censura”.

De darse ese escenario, todo dependerá del desempeño de Adorni frente a los senadores y, si su explicación no convence, ese mismo día podría someterse a una votación para su destitución.

Por ahora, Adorni se mantiene en el cargo, pero con la advertencia pública de su propia jefa de bancada sobre la incapacidad del bloque para blindarlo ante una mayoría opositora que busca precisiones sobre su patrimonio.