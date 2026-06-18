Elisa “Lilita” Carrió: «Argentina va camino a ser un país como el Perú, sin clase media»

La referente de la Coalición Cívica criticó con dureza el rumbo económico de Javier Milei y denunció un «cogobierno» con Sergio Massa.

La fundadora de la Coalición Cívica-ARI, Elisa «Lilita» Carrió, reapareció este miércoles en una entrevista radial y lanzó críticas a la gestión de Javier Milei. La exdiputada apuntó a la crisis social y advirtió que las políticas económicas del Gobierno están destruyendo a la clase media y empobreciendo a la población.

Carrió fue tajante al comparar el futuro de Argentina con el modelo social de otros países de la región. “Vamos a ser un país como el Perú con el 70% de la población empobrecida, sin clases medias y con algunos sectores muy ricos”, sentenció, cuestionando el plan que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo.

Carrió denunció un acuerdo entre Milei y Massa

En otro tramo de la entrevista, Elisa Carrió aseguró que existe una alianza entre el Gobierno nacional y el exministro de Economía, Sergio Massa. Según Carrió, existe un “cogobierno con los massistas” que se evidencia en áreas estratégicas del Estado como la Aduana y el organismo recaudador ARCA.

Incluso fue más allá al sugerir que la campaña presidencial de Milei habría sido financiada por el propio Massa. “Yo tengo la idea de que la campaña de Milei la pagó Massa… cada día estoy más convencida”, disparó la dirigente. En ese marco, aseguró que la influencia del líder del Frente Renovador se mantiene intacta en diversos sectores de la gestión pública.

Soberanía en riesgo y críticas a la Ley de Tierras

Carrió también cuestionó la derogación de la Ley de Tierras y advirtió que los cambios impulsados implican una “entrega de la soberanía argentina”. Según sostuvo, el nuevo esquema habilita que extranjeros y sociedades fantasma avancen sobre zonas limítrofes y recursos estratégicos como la Patagonia.

Para la referente de la Coalición Cívica, este tipo de medidas facilitan el lavado de dinero y la entrada del narcotráfico. “Ningún país desarrollado del mundo entrega sus fronteras”, afirmó, citando ejemplos de restricciones en países como Francia, España y Estados Unidos.

El caso Adorni y la «violencia» oficialista

La exdiputada no dejó pasar la polémica en torno al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación calificó como una “vergüenza”. Carrió cuestionó la falta de transparencia en los ingresos de quienes están en política y el desbalance frente a la realidad de los jubilados, quienes hoy no llegan a cubrir los servicios básicos.

Finalmente, Carrió rechazó volver a ocupar un cargo legislativo, citando la “violencia discursiva” que hoy impera en el Congreso y en las palabras del presidente. “Yo detesto los cargos… no me voy a poner a competir con estos brutos”, concluyó, aunque aseguró que su voz y su lucha seguirán presentes para defender a los sectores que hoy están siendo «invisibilizados» por el modelo actual.